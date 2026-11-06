Meteo Toscana: ancora piogge sparse, miglioramento nel weekend

Nuvole, qualche pioggia e un graduale miglioramento: ecco come si presenterà il tempo in Toscana nei prossimi giorni. Dopo una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e precipitazioni sparse, è atteso un progressivo ritorno del sole, soprattutto nel fine settimana, con temperature in graduale aumento. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse ed intermittenti, in prevalenza di debole-moderata intensità. Tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata a partire dalla costa.

Venti: deboli orientali fino a moderati sulla costa dove tenderanno a disporsi a Scirocco in serata.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Domani nuvoloso sulle zone interne con occasionali piovaschi sparsi, poco nuvoloso sul litorale.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domenica 8 nuvoloso nottetempo e al primo mattino con rapido rasserenamento; pomeriggio poco nuvoloso o velato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Lunedì 9 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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