In Toscana giornate caratterizzate da una spiccata variabilità, con piogge e rovesci soprattutto nella prima parte della settimana. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni, il maltempo tornerà a farsi sentire da mercoledì, accompagnato da un nuovo calo delle temperature e da venti a tratti sostenuti. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci più frequenti e diffusi sulle province centro-settentrionali. Migliora in serata.

Venti: forti di Scirocco in rotazione da Libeccio.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione nella seconda parte.

Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone interne. Possibilità di isolate precipitazioni sulle zone meridionali.

Venti: moderati-forti occidentali sulla costa livornese.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in calo salvo locale aumento sulla costa meridionale; massime stazionarie.

Martedì 24 in mattinata velato, dal pomeriggio molto nuvoloso. Possibilità di deboli piogge in serata sulle zone costiere.

Venti: deboli o localmente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo anche sensibile in particolare nelle minime.

Mercoledì 25 perturbato con precipitazioni diffuse per gran parte della giornata.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.