Meteo Toscana: breve tregua nel weekend, da lunedì torna il maltempo

Il tempo sulla Toscana si prepara a cambiare nel corso dei prossimi giorni. Dopo una fase caratterizzata da nuvolosità irregolare e ampie schiarite, soprattutto lungo la costa, è atteso un graduale aumento delle nubi con le prime precipitazioni da lunedì. La giornata di martedì sarà invece più instabile, con maltempo in diverse zone della regione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso sulle zone interne orientali e in Appennino con possibilità di locali piogge; parzialmente sul resto della regione con ampie schiarite sulla costa centro-meridionale e in Arcipelago.

Venti: deboli settentrionali con temporanei rinforzi pomeridiani sulla costa e in Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domani nuvoloso nottetempo e fino alle prime ore del mattino, poi rasserenamento; pomeriggio con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Lunedì 9 inizialmente velato, ma tendenza ad aumento della nuvolosità già in mattinata. Tra il pomeriggio e la sera possibili precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi.

Venti: deboli-moderati di Scirocco.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime pressoché stazionarie.

Martedì 10 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: tra deboli e moderati da sud.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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