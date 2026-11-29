Prosegue all’insegna della stabilità il tempo sulla Toscana, anche se non mancheranno alcune fasi nuvolose e un graduale calo delle temperature. Nei prossimi giorni prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con venti settentrionali e possibili gelate nelle pianure. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino tosco-romagnolo.

Venti: moderati da nord, nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Domani generalmente nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est; moderati con raffiche sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi, mossi al largo.

Temperature: in lieve calo.

Martedì 1° dicembre poco nuvoloso con locali addensamenti.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve aumento.

Mercoledì 2 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord est.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo nelle zone di pianura con possibili gelate. Massime quasi stazionarie o in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.