In Toscana nuova fase di maltempo, con un deciso aumento della nuvolosità e piogge diffuse attese soprattutto nella giornata di domani. Il peggioramento sarà accompagnato da venti sostenuti e mari molto mossi. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso sulle zone interne, in prevalenza poco nuvoloso sulla costa. Possibilità di isolate e deboli piogge. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera.

Venti: forti di Libeccio sulla costa centrale, moderati sulle zone interne.

Mari: molto mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Domani molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, più frequenti e diffusi sulle province centro-settentrionali. Migliora in serata.

Venti: forti di Scirocco in rotazione da Libeccio.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione nella seconda parte.

Lunedì 23 parzialmente nuvoloso in mattinata con residui rovesci sulle zone meridionali, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: moderati-forti occidentali sulla costa livornese.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Martedì 24 nuvoloso.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.