Meteo Toscana: domani temperature in lieve aumento

In Toscana giornate all’insegna della variabilità, con nuvolosità più insistente sulle zone interne e sull’Appennino, mentre sulla costa non mancheranno ampie schiarite. A caratterizzare il quadro meteorologico saranno soprattutto i venti di Grecale, con raffiche localmente intense, e temperature in lieve aumento domani. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti intensi sulle zone interne e soprattutto sulla dorsale appenninica tosco-romagnola, ampie schiarite sul nord ovest e gradualmente su tutte le zone occidentali. Deboli piogge sulle zone appenniniche orientali e, fino alla prime ore del mattina, anche sul litorale a sud di Piombino.

Venti: moderati di Grecale con forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto al largo specie sui settori meridionali e in Arcipelago sui versanti esposti al flusso orientale.

Temperature: pressoché stazionarie su valori inferiori alle medie.

Martedì 3 parzialmente nuvoloso sulle zone interne con maggiori addensamenti sull’Appennino. Sereno o poco nuvoloso sulla costa.

Venti: moderati di Grecale con rinforzi sui rilievi e sulle zone centro-meridionali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in lieve aumento.

Mercoledì 4 parzialmente nuvoloso con addensamenti sull’Appennino e sul centro-sud della regione.

Venti: deboli-moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve rialzo le massime.

Giovedì 5 sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle zone appenniniche.

Venti: deboli-moderati da nord-est con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.