In Toscana fase di maltempo, con un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni diffuse. Dopo una giornata caratterizzata da qualche iniziale schiarita, una perturbazione porterà piogge, venti in rinforzo e un graduale calo delle temperature, con nevicate a quote via via più basse sui rilievi. Una situazione destinata a mantenersi movimentata anche nella seconda parte della settimana. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso in mattinata al centro nord con banchi di nebbia nelle vallate più interne e schiarite al sud. Dalla tarda mattinata generale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli piogge su costa settentrionale e zone di nord ovest.

Venti: deboli orientali, sud-orientali con rinforzi sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi a sud dell’Elba, tendenti a mossi dal pomeriggio-sera; mossi altrove.

Temperature: in calo, soprattutto nei valori minimi.

Domani molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale (neve a tratti fino a 1600-1700 metri).

Venti: moderati-forti da est, sud-est su Arcipelago e costa, tendenti ai quadranti occidentali dal pomeriggio. Deboli orientali, sud-orientali altrove.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 26 variabile-perturbato con precipitazioni sparse. Deboli nevicate in montagna oltre i 1300-1500 metri.

Venti: di Libeccio moderati o forti sulla costa. Deboli nell’interno.

Mari: tra mossi e molto mossi.

Temperature: in calo.

Venerdì 27 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. Neve inizialmente sopra 1100-1200 metri in calo di quota fino a 700-900 metri nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli da nord-est in rinforzo dalla sera.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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