Domenica all’insegna del maltempo in Toscana, con vento forte e piogge. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso con possibilità di isolate piogge. In prevalenza poco nuvoloso sulla costa.

Venti: forti di Ponente sulla costa, moderati sull’interno.

Mari: agitati o temporaneamente molto agitati a nord dell’Elba, molto mossi a sud.

Temperature: in lieve calo.

Domani parzialmente nuvoloso sulle zone interne, in prevalenza poco nuvoloso sulla costa. Tendenza all’aumento della nuvolosità dalla sera.

Venti: forti di Libeccio sulla costa centrale, moderati sulle zone interne.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 22 molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, più frequenti e diffusi sulle province centro-settentrionali. Migliora in serata.

Venti: forti di Scirocco in rotazione da Libeccio.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione nella seconda parte.

Lunedì 23 parzialmente nuvoloso in mattinata con residui rovesci sulle zone meridionali, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: moderati-forti occidentali sulla costa livornese.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Martedì 24 nuvoloso.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.