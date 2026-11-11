Meteo Toscana: forti temporali, maltempo fino a venerdì

La Toscana si prepara ad affrontare alcuni giorni all’insegna del maltempo, con nuvole, piogge diffuse e possibili temporali anche intensi. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le zone nord-occidentali, mentre da venerdì sono attesi venti di Libeccio e mari molto mossi. Un graduale miglioramento è previsto nel corso della giornata di sabato, accompagnato da un calo delle temperature. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, più frequenti ed abbondanti sulle zone di nord-ovest (province di Massa-Carrara, Lucca, Appennino Tosco-Emiliano). Sul resto della regione piogge isolate, intermittenti e più probabili sui rilievi.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: massime in lieve aumento su valori oltre le medie del periodo.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.

Venti: da sud sud est, fino a forti su costa e Arcipelago, fino a moderati altrove. Rotazione a Libeccio dalla sera.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Venerdì 13 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche temporalesche, specialmente nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati di Libeccio, fino a forti sul mare e lungo la costa.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati.

Temperature: o in lieve calo.

Sabato 14 nuvoloso con piogge sparse in mattinata, in particolare sulle zone meridionali. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in diminuzione.

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