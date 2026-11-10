Meteo Toscana: forti temporali nei prossimi giorni

La Toscana si prepara ad affrontare alcuni giorni all’insegna del maltempo, con cieli prevalentemente nuvolosi, piogge diffuse e possibili temporali anche di forte intensità. Le condizioni meteo resteranno instabili fino a venerdì, con venti sostenuti soprattutto lungo la costa e mari molto mossi. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse occasionalmente temporalesche. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni sulla costa nel pomeriggio e in serata anche nelle zone interne.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago con forti raffiche; deboli-moderati nell’interno.

Mari: molto mossi.

Temperature: in leggero aumento.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse più frequenti sulle zone settentrionali ed in particolare sul nord ovest. Isolati temporali nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in lieve aumento su valori oltre le medie del periodo.

Giovedì 12 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.

Venti: da sud sud est, fino a forti su costa e Arcipelago, fino a moderati altrove.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve diminuzione le massime.

Venerdì 13 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche temporalesche, specialmente nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati di Libeccio, fino a forti sul mare e lungo la costa.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo. In calo dalla sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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