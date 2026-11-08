Meteo Toscana: maltempo e Scirocco in arrivo, a San Martino “temperature oltre le medie del periodo”

Fase di instabilità meteorologica in Toscana, con un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo del maltempo tra domani e martedì. Dopo un avvio relativamente tranquillo, sono attese precipitazioni diffuse e venti di Scirocco, mentre le temperature tenderanno a salire, portandosi su valori superiori alle medie stagionali nella giornata di mercoledì 11 novembre, proprio nel giorno che la tradizione identifica con l’Estate di San Martino. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in nottata e in mattinata tra nuvoloso e localmente molto nuvoloso. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Domani inizialmente velato, ma tendenza ad aumento della nuvolosità già in mattinata. Tra il pomeriggio e la sera possibili precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi.

Venti: deboli-moderati di Scirocco.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime pressoché stazionarie.

Martedì 10 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni sulla costa nel pomeriggio e in serata anche nelle zone interne.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago con forti raffiche; deboli-moderati nell’interno.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Mercoledì 11 irregolarmente nuvoloso con possibilità di piogge e rovesci sparsi nelle zone interne e di nord ovest.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore aumento su valori ben oltre le medie del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.