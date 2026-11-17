La Toscana si prepara ad affrontare alcuni giorni all’insegna del maltempo, con nuvole, piogge e rovesci che interesseranno soprattutto le zone settentrionali, accompagnati da forti venti di Libeccio e mari agitati. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata nuvoloso con piogge soprattutto sulle province di Massa-Carrara e Lucca, più variabile sul resto della regione. Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni che insisteranno sulle zone di nord-ovest ma che tenderanno ad estendersi al resto della regione, soprattutto in serata.

Venti: moderati da sud sud-ovest, fino a forti su costa settentrionale, Arcipelago meridionale, province di GR-SI-AR. Forti venti di caduta sull’Alto Mugello.

Mari: agitati sul settore settentrionale, molto mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in calo sulle zone meridionali in aumento su quelle settentrionali; massime in aumento.

Domani variabile con schiarite più ampie sulle zone meridionali e addensamenti su quelle settentrionali, associati a locali deboli piogge. Nuvolosità in aumento in serata.

Venti: moderati da sud ovest, forti su costa e sottovento ai rilievi appenninici.

Mari: agitato a nord di Capraia, mossi o molto mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Giovedì 19 molto nuvoloso in mattinata con rovesci sparsi e locali temporali. Miglioramento dal pomeriggio.

Venti: forti di Libeccio, in particolare sulla costa.

Mari: molto mossi in aumento ad agitati sul settore settentrionale; molto mossi su quello meridionale.

Temperature: in lieve calo.

Venerdì 20 nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di brevi piogge. Più soleggiato sul sud della regione. Probabile peggioramento in serata con rovesci a partire dalla costa.

Venti: forti di Libeccio sulla costa, moderati nell’interno.

Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi a sud.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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