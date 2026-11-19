In Toscana fase di maltempo tra nuvole, piogge sparse e venti sostenuti di Libeccio. Dopo un primo miglioramento atteso nel corso delle prossime ore, il tempo resterà variabile anche nei giorni successivi, con una nuova perturbazione in arrivo domenica, quando sono previste precipitazioni diffuse e possibili temporali su buona parte della regione. Le temperature saranno in graduale diminuzione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso in mattinata con rovesci sparsi e locali temporali. Miglioramento nel corso del pomeriggio a partire da ovest.

Venti: forti di Libeccio, in particolare sulla costa e sull’Arcipelago.

Mari: da molto mossi ad agitati sul settore settentrionale; molto mossi su quello meridionale.

Temperature: in lieve calo.

Domani nuvoloso sulle zone settentrionali e interne con possibilità di isolate piogge. In prevalenza poco nuvoloso altrove.

Venti: forti di Libeccio sulla costa, moderati nell’interno.

Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi a sud.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Sabato 21 nuvoloso sulle zone interne centro settentrionali con possibili deboli piogge, più frequenti sui rilievi; poco nuvoloso altrove.

Venti: sostenuti di Ponente.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Domenica 22 molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e locali temporali. Migliora in serata.

Venti: da sud est moderati lungo la costa in rotazione da Libeccio.

Mari: mossi o molto mossi in serata.

Temperature: in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.