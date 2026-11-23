Nuvole in aumento e tempo in progressivo peggioramento sulla Toscana nei prossimi giorni. Dopo una fase inizialmente più stabile, una nuova perturbazione porterà piogge diffuse da mercoledì, con un ulteriore calo delle temperature e il ritorno della neve sui rilievi appenninici a partire dai 1200-1300 metri. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con locali isolate brevi precipitazioni al sud. Attenuazione della nuvolosità in serata.

Venti: moderati occidentali sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago a sud di Capraia. Deboli altrove.

Mari: molto mossi, in attenuazione.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo al sud.

Domani in mattinata velato, dal pomeriggio molto nuvoloso. Possibilità di deboli piogge in serata sulle zone costiere.

Venti: deboli o localmente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo anche sensibile in particolare nelle minime.

Mercoledì 25 perturbato con precipitazioni diffuse per gran parte della giornata.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 26 variabile-perturbato con precipitazioni sparse. Torna la neve in montagna oltre i 1200-1300 metri.

Venti: di Libeccio moderati o forti sulla costa.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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