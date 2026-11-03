Meteo Toscana: nuovo peggioramento da venerdì

In Toscana giornate all’insegna della variabilità, tra ampie schiarite, nuvolosità sulle zone interne e qualche possibile pioggia. Dopo una fase caratterizzata da venti di Grecale e temperature in lieve aumento, il tempo è destinato a cambiare nella seconda parte della settimana, con un peggioramento atteso da venerdì a partire dalla costa. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone più interne con maggiori addensamenti sull’Appennino, specie i versanti orientali. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: moderati di Grecale con rinforzi sui rilievi e sulle zone centro-meridionali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in locale lieve aumento.

Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti sull’Appennino e in Arcipelago, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio.

Venti: deboli-moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.Temperature: stazionarie o in lieve rialzo le massime. Locale calo delle minime sulle vallate più interne.

Giovedì 5 poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle zone appenniniche. Aumento della nuvolosità a partire dalla costa dalla sera.

Venti: deboli-moderati da nord-est con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venerdì 6 inizialmente nuvoloso, poi peggioramento a partire dalla costa con piogge e rovesci.

Venti: in rinforzo di Scirocco.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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