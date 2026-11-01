Meteo Toscana: oggi le prime deboli nevicate della stagione, ecco dove

La Toscana si prepara a fare i conti con un deciso calo delle temperature, accompagnato da venti forti e condizioni di maltempo. Sulle montagne appenniniche potrebbero arrivare anche le prime nevicate della stagione, mentre nei prossimi giorni il freddo continuerà a farsi sentire su gran parte della regione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità variabile, più consistente in Appennino dove saranno possibili le prime deboli nevicate della stagione oltre i 1100-1300 metri di quota, in particolare su alto Casentino, Val Tiberina e dorsale Tosco-Emiliana. In mattinata locali piogge sulla costa livornese e grossetana e sull’Acipelago.

Venti: deboli-moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in sensibile diminuzione su valori ben al di sotto delle medie del periodo. Freddo in montagna con massime che difficilmente supereranno 0 °C a 1500 metri.

Domani nuvoloso, maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica e sulle zone interne con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1200-1300 metri.

Venti: moderati orientali con forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori ben inferiori alle medie.

Martedì 3 sereno o poco nuvoloso, addensamenti sulla dorsale appenninica.

Venti: moderati da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime ma sempre su valori al di sotto delle medie.

Mercoledì 4 nuvoloso.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.