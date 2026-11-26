La Toscana si prepara a vivere giornate all’insegna del maltempo, con nuvole, piogge sparse e un progressivo calo delle temperature. Dopo un inizio di periodo caratterizzato da condizioni più perturbate, il tempo è destinato a migliorare gradualmente nel fine settimana, quando torneranno a prevalere il sole e cieli poco nuvolosi, ma con temperature in ulteriore diminuzione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti sulle zone settentrionali. Neve oltre i 1400 metri in sull’Appennino settentrionale.

Venti: di Libeccio moderati sulla costa, crinali e versanti orientali dell’Appennino. Deboli o al più moderati nell’interno.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi i bacini meridionali.

Temperature: in calo.

Domani durante la notte e al primo mattino piogge sulle zone centro-meridionali. Generale miglioramento già dalla mattina con locali piogge solo sull’Arcipelago e fra la costa degli Etruschi e il golfo di Follonica.

Venti: deboli da nord-est in rinforzo dalla sera.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo.

Sabato 28 poco nuvoloso sulla costa e sulle zone adiacenti. Annuvolamenti più consistenti sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino fiorentino e aretino con residue piogge nella notte.

Venti: moderati nord-orientali con rinforzi sui rilievi e costa centro meridionale.

Mari: tra poco mossi e mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo, più accentuato nelle massime.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle zone interne e in particolare sull’Appennino tosco-romagnolo.

Venti: moderati da nord, nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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