La Toscana si prepara ad affrontare alcuni giorni caratterizzati da maltempo, con nuvole, piogge e rovesci alternati a temporanee schiarite. A prevalere saranno i venti di Libeccio, anche forti lungo la costa, mentre le temperature subiranno poche variazioni, con un lieve calo atteso nei prossimi giorni. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi variabile con schiarite più ampie sulle zone meridionali e addensamenti su quelle settentrionali, associati a locali deboli piogge.

Venti: moderati da sud ovest, forti su costa e sottovento ai rilievi appenninici.

Mari: agitato a nord di Capraia, mossi o molto mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Domani molto nuvoloso in mattinata con rovesci sparsi e locali temporali. Miglioramento dal pomeriggio.

Venti: forti di Libeccio, in particolare sulla costa.

Mari: molto mossi in aumento ad agitati sul settore settentrionale; molto mossi su quello meridionale.

Temperature: in lieve calo.

Venerdì 20 nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di brevi piogge. Più soleggiato sul sud della regione. Probabile peggioramento in serata con rovesci a partire dalla costa.

Venti: forti di Libeccio sulla costa, moderati nell’interno.

Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi a sud.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo.

Sabato 21 nuvoloso sulle zone interne centro settentrionali con possibili deboli piogge, più frequenti sui rilievi.

Venti: sostenuti di Ponente.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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