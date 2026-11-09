Meteo Toscana: piogge e temporali in arrivo, nuova perturbazione da giovedì

In Toscana giornale all’insegna del maltempo, con nuvole e piogge diffuse che interesseranno soprattutto le zone settentrionali e i rilievi. Non mancheranno venti sostenuti, mari mossi e temperature generalmente miti per il periodo. Una breve tregua è attesa mercoledì, prima di un nuovo peggioramento previsto per giovedì. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse di debole-moderata intensità sulle zone di nord-ovest, più frequenti ed abbondanti sui rilievi. Altrove precipitazioni meno frequenti.

Venti: moderati da sud, sud-est su costa, Arcipelago e rilievi. Deboli meridionali altrove.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: massime in lieve diminuzione sul nord-ovest e pressoché stazionarie altrove.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni sulla costa nel pomeriggio e in serata anche nelle zone interne.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago con forti raffiche; deboli-moderati nell’interno.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Mercoledì 11 irregolarmente nuvoloso con possibilità di piogge e rovesci sparsi nelle zone interne e di nord ovest.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in lieve aumento su valori ben oltre le medie del periodo.

Giovedì 12 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.

Venti: moderati-forti di Ostro, Scirocco su costa, Arcipelago e rilievi. Deboli-moderati altrove.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve diminuzione le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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