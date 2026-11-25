In Toscana giornate all’insegna dell’instabilità meteorologica, con nuvole, piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Il maltempo interessa soprattutto le zone settentrionali, mentre un progressivo calo delle temperature porterà anche il ritorno della neve sull’Appennino. Da sabato, invece, è atteso un graduale miglioramento, con schiarite più ampie su gran parte della regione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con piogge sparse, deboli-moderate, più frequenti sulle zone settentrionali. Dal tardo pomeriggio-sera intensificazione delle precipitazioni con possibilità di locali temporali sulla costa.

Venti: moderati-forti da est, sud-est su Arcipelago e costa, tendenti ai quadranti occidentali dalla sera.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Temperature: in lieve calo.

Domani nuvolosità irregolare a tratti anche intensa ed associate a piogge e rovesci sparsi, in mattinata sulle zone settentrionali, anche al centro e al sud tra il pomeriggio e la sera (neve oltre 1400 metri in sull’Appennino settentrionale).

Venti: di Libeccio moderati o forti sulla costa, crinali e versanti orientali dell’Appennino. Deboli o al più moderati nell’interno.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi i bacini meridionali.

Temperature: in calo.

Venerdì 27 nuvoloso con addensamenti più consistenti sull’Appennino. Piogge sparse, più probabili nel pomeriggio-sera, più insistenti sulle zone appenniniche. Neve in calo di quota nel pomeriggio-sera, fino a 1100-1200 metri sull’Appennino tosco-emiliano.

Venti: deboli da nord-est in rinforzo dalla sera.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo.

Sabato 28 poco nuvoloso con nubi più consistenti sull’Appennino fiorentino e aretino con residue piogge nella notte e in mattinata. Tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati nord-orientali con rinforzi sui rilievi e costa centro meridionale.

Mari: tra poco mossi e mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo, più accentuato nelle massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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