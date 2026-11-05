Meteo Toscana: torna il maltempo tra 6 e 7 novembre

In Toscana fase di variabilità meteorologica, con un progressivo aumento della nuvolosità e il ritorno del maltempo tra domani e la giornata di sabato, soprattutto sulle zone interne. Nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con transito di velature; addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche e sul litorale con possibilità di pioggia in Arcipelago.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi, in particolare sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in mattina in Arcipelago, in estensione nel pomeriggio e in serata alle zone interne.

Venti: deboli orientali fino a moderati sulla costa dove tenderanno a disporsi a Scirocco in serata.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Sabato 7 nuvoloso sulle zone interne con occasionali piovaschi sparsi, poco nuvoloso sul litorale.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, massime stazionarie o in lieve calo.

Domenica 8 nuvoloso nottetempo e al primo mattino con rapido rasserenamento; pomeriggio poco nuvoloso o velato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.