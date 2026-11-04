Meteo Toscana: venerdì peggioramento a partire dalla costa

Nuvole e qualche pioggia in Toscana nei prossimi giorni. Dopo una fase inizialmente più stabile, da venerdì è atteso un peggioramento con precipitazioni in arrivo dalla costa, mentre nel fine settimana si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni e a un miglioramento a partire dal pomeriggio di sabato. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso o a tratti molto nuvoloso con addensamenti più compatti sull’Appennino e zone occidentali dove saranno possibili precipitazioni generalmente deboli.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie.

Domani poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle zone appenniniche. Aumento della nuvolosità a partire dalla costa dalla sera.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi, in particolare sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie le minime, massime in rialzo.

Venerdì 6 inizialmente nuvoloso, poi peggioramento a partire dalla costa con piogge e rovesci.

Venti: deboli orientali fino a moderati sulla costa dove tenderanno a disporsi a Scirocco in serata.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Sabato 7 variabilità con nubi ancora consistenti in mattinata con piogge e rovesci sparsi sulle zone orientali e meridionali; miglioramento da pomeriggio con attenuazione della nuvolosità a partire dalla costa.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, massime stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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