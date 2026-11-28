Fine settimana all’insegna del tempo stabile in Toscana, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in graduale diminuzione. Nei prossimi giorni non mancheranno alcune nubi, soprattutto sulle zone interne e lungo l’Appennino, mentre i venti di Grecale continueranno a soffiare con moderata intensità. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulle zone interne in particolare a ridosso dell’Appennino.

Venti: moderati nord-orientali con rinforzi su rilievi e costa centro meridionale.

Mari: fra poco mossi e mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo, più accentuato nelle massime.

Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino tosco-romagnolo.

Venti: moderati da nord, nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Lunedì 30 generalmente nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est con raffiche sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo nell’interno, massime stazionarie o in calo.

Martedì 1° dicembre poco nuvoloso con addensamenti sulle zone interne.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.