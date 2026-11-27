In Toscana fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente stabile, con ampie schiarite alternate a qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle zone interne e appenniniche. Le temperature saranno in graduale diminuzione, accompagnate da venti nord-orientali in rinforzo. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in mattinata sull’Appennino e sulle zone centro-meridionali; possibilità di locali piogge.

Venti: deboli da nord-est in rinforzo dalla sera.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulle zone interne in particolare a ridosso dell’Appennino.

Venti: moderati nord-orientali con rinforzi su rilievi e costa centro meridionale.

Mari: fra poco mossi e mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo, più accentuato nelle massime.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino tosco-romagnolo.

Venti: moderati da nord, nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Lunedì 30 parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est con raffiche sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo nell’interno, massime stazionarie o in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.