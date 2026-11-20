Il Trentino si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo. Per domenica è atteso il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse su gran parte del territorio, con fenomeni più intensi nelle ore centrali della giornata. A comunicarlo è MeteoTrentino, che prevede anche un sensibile abbassamento della quota neve. I fiocchi sono attesi inizialmente intorno ai 1.000 metri, ma durante le fasi più intense, anche misti alla pioggia, potranno spingersi a quote inferiori, indicativamente tra i 600 e gli 800 metri. Le condizioni saranno particolarmente favorevoli nelle valli meno ventilate. Oltre i 1.000-1.200 metri sono previsti accumuli compresi tra 5 e 20 centimetri, con quantitativi maggiori alle quote più elevate.

Il peggioramento sarà accompagnato anche da un deciso rinforzo dei venti. Dal pomeriggio-sera di domenica e nel corso della notte sono attese correnti nordoccidentali, con raffiche che in quota potranno localmente superare i 90 chilometri orari. Non si escludono inoltre episodi di foehn, più probabili nelle valli più alte. Dopo il passaggio della perturbazione, il quadro meteorologico tenderà a migliorare. Per lunedì e martedì la probabilità di precipitazioni resterà bassa. La tregua, tuttavia, potrebbe essere di breve durata: tra mercoledì e giovedì sono infatti attese nuove nevicate, che potrebbero interessare anche le quote medio-basse.

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