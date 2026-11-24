Il Trentino si prepara a una nuova e significativa fase di maltempo di stampo invernale, con nevicate anche abbondanti sulle montagne e possibili fiocchi a quote relativamente basse. Secondo le ultime previsioni, una perturbazione di origine atlantica interesserà il territorio alpino dalla tarda serata di oggi, martedì 24 novembre, fino al pomeriggio di giovedì 26 novembre, determinando diverse fasi di precipitazioni. Entro giovedì pomeriggio sono attesi mediamente 20-40 centimetri di neve oltre i 1.500 metri, con accumuli superiori alle quote più elevate. Il peggioramento avrà ripercussioni anche sulla viabilità, tanto che la Provincia, in collaborazione con le forze dell’ordine, predisporrà specifici punti di controllo per verificare la presenza delle dotazioni invernali obbligatorie sui veicoli. Nelle zone interessate dalle nevicate viene inoltre raccomandato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Meteo Trentino, arriva la perturbazione atlantica: neve dalla serata di martedì 24 novembre

Il peggioramento sarà determinato dal passaggio di una perturbazione atlantica caratterizzata da due distinti sistemi frontali. Il fronte caldo transiterà nelle prime ore di mercoledì 25 novembre, mentre il fronte freddo raggiungerà il territorio nella mattinata di giovedì 26 novembre. Le prime precipitazioni arriveranno da sud nella tarda serata di martedì e assumeranno carattere nevoso oltre i 700-1.000 metri di quota, con la possibilità che localmente i fiocchi raggiungano altitudini ancora inferiori. I fenomeni diventeranno progressivamente più diffusi nel corso della notte, risultando a tratti moderati fino alle prime ore del mattino di mercoledì. Nelle ore centrali della giornata e durante il pomeriggio di mercoledì si assisterà a una temporanea attenuazione del maltempo, con possibili precipitazioni deboli e sparse e un progressivo innalzamento della quota neve.

Neve in Trentino, giovedì 26 novembre attesa una nuova fase di precipitazioni intense

Una seconda fase di maltempo prenderà forma dalla serata di mercoledì, intensificandosi soprattutto durante la notte e nella mattinata di giovedì, in concomitanza con il transito del fronte freddo. In questa fase sono previste nevicate moderate e diffuse, mediamente oltre i 1.300-1.500 metri di altitudine. Particolare attenzione sarà rivolta alle prime ore della mattinata di giovedì, quando le precipitazioni potranno raggiungere maggiore intensità. Nelle aree meno ventilate e durante i fenomeni più significativi non si esclude la possibilità di neve o neve bagnata anche tra i 700 e i 1.000 metri. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente consistenti alle quote più elevate, dove gli accumuli nevosi potranno superare i 40 centimetri entro il pomeriggio di giovedì.

Maltempo in Trentino, obbligo di pneumatici invernali e catene da neve fino al 15 aprile 2027

In vista dell’arrivo delle precipitazioni nevose, la Provincia ricorda che è già in vigore l’obbligo per tutti i veicoli di essere equipaggiati con pneumatici invernali oppure di avere a bordo le catene da neve. La disposizione interessa le strade provinciali, le strade statali e l’autostrada del Brennero e resterà in vigore fino al 15 aprile 2027. Per quanto riguarda la sostituzione degli pneumatici, la Provincia precisa che il cambio non è obbligatorio per i veicoli che montano gomme quattro stagioni idonee alla circolazione invernale. Il riferimento all’indice di velocità degli pneumatici riguarda inoltre quello indicato sulla carta di circolazione. L’obiettivo è ridurre i disagi alla circolazione e agevolare il lavoro degli operatori impegnati durante le precipitazioni nevose. Per questo motivo viene consigliato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dal peggioramento meteorologico.

Nevicate e viabilità in Trentino: predisposti controlli sulle dotazioni invernali

La Provincia, in collaborazione con i Corpi di Polizia locale, la Polizia e i Carabinieri, provvederà ad attivare specifici punti di presidio lungo la rete stradale per verificare che i veicoli siano muniti delle attrezzature invernali previste dalle disposizioni in vigore. I controlli saranno finalizzati a contenere le criticità legate alla circolazione dei mezzi durante le nevicate e a ridurre i disagi sia per gli automobilisti sia per gli operatori impegnati sulla rete viaria. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, le condizioni meteorologiche rimarranno variabili nella giornata di venerdì 27 novembre, quando non si esclude la possibilità di ulteriori nevicate anche a bassa quota. Un miglioramento più deciso è atteso per sabato 28 novembre, con il ritorno di condizioni atmosferiche stabili e soleggiate sul territorio trentino, accompagnate da una diminuzione delle temperature minime.

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