Meteo USA, allarme maltempo nel Sud-Ovest: nuove piogge torrenziali e rischio alluvioni lampo

Nuova ondata di maltempo in arrivo negli Stati Uniti sud-occidentali, dove le forti precipitazioni iniziate dalla serata di sabato potrebbero provocare alluvioni lampo e pericolosi allagamenti almeno fino a lunedì. A lanciare l’allarme è il National Weather Service, che segnala una situazione particolarmente delicata a causa dei terreni già fortemente saturi dopo settimane caratterizzate da piogge intense e da un autunno segnato da gravi episodi di maltempo. Le precipitazioni potrebbero raggiungere localmente i 100 mm, quantitativi che rischiano di avere conseguenze significative anche in tempi relativamente brevi. La capacità del suolo di assorbire altra acqua è infatti ormai ridotta in diverse aree, aumentando sensibilmente il pericolo di alluvioni lampo, esondazioni dei corsi d’acqua minori e rapidi innalzamenti del livello delle acque.

Allerta in diversi Stati: sorvegliata speciale la regione dei Four Corners

Il National Weather Service ha diramato avvisi di sorveglianza per possibili inondazioni su gran parte dell’Arizona e in alcune zone dello Utah meridionale, del Colorado sud-occidentale e del New Mexico occidentale. Sotto osservazione anche una parte del Nevada meridionale. Particolare attenzione è rivolta alla regione dei Four Corners, l’area in cui si incontrano i confini di Arizona, Colorado, New Mexico e Utah. Si tratta di un territorio scarsamente popolato, ma tra quelli maggiormente colpiti dalle recenti precipitazioni. Il nuovo peggioramento potrebbe determinare non soltanto allagamenti improvvisi nelle aree urbane, ma anche criticità lungo torrenti, piccoli corsi d’acqua e zone soggette a deflusso superficiale.

Numerosi salvataggi tra Arizona e Nevada: una vittima

La situazione è già particolarmente complessa. Nella giornata di venerdì, infatti, le intense precipitazioni hanno provocato diversi allagamenti, rendendo necessari numerosi interventi di soccorso. A Phoenix, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcune persone rimaste intrappolate in quattro veicoli bloccati sulle strade allagate. Episodi analoghi si sono verificati nella vicina Scottsdale, dove i soccorritori sono intervenuti per recuperare gli occupanti di due automobili finite nelle acque che avevano invaso la carreggiata.

Ancora più grave il bilancio a Henderson, in Nevada, nei pressi di Las Vegas. Durante un intenso acquazzone, le squadre di emergenza hanno effettuato 3 interventi di soccorso in acque alluvionali. Una persona è stata recuperata sul tetto della propria automobile, rimasta bloccata nell’acqua; altre 2 sono state salvate dopo che il loro veicolo era stato trascinato fuori dalla strada dalla corrente. Un’altra persona, recuperata in un canale di scolo, è stata colpita da un arresto cardiaco ed è successivamente deceduta in ospedale.

Strade sommerse e detriti in Arizona

Criticità anche nella parte occidentale dell’Arizona, in particolare a Bullhead City, dove le forti piogge di venerdì hanno lasciato sulle strade consistenti accumuli di acqua, rocce e detriti. Le condizioni del territorio hanno inoltre reso necessaria la chiusura di alcuni parchi cittadini. Il timore delle autorità è che la nuova fase perturbata possa aggravare ulteriormente una situazione già compromessa, soprattutto nelle aree dove le precipitazioni dei giorni precedenti hanno saturato il terreno.