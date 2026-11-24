Una situazione meteorologica particolarmente delicata si prepara a interessare diverse aree degli Stati Uniti, con maree eccezionalmente alte, onde fino a 9 metri e rischio di allagamenti lungo le coste del Pacifico. L’emergenza potrebbe complicare gli spostamenti in occasione della settimana del Thanksgiving, una delle festività caratterizzate dal maggior traffico di viaggiatori nel Paese. A preoccupare maggiormente sono le cosiddette King Tides, le maree più alte dell’anno, che questa volta potrebbero raggiungere livelli prossimi ai record registrati circa quarant’anni fa. A intensificarne gli effetti contribuirebbe anche l’attuale fase di Super El Niño, che ha determinato un riscaldamento delle acque oceaniche e un conseguente aumento del loro volume.

San Francisco, maree vicine al record del 1983

Nella baia di San Francisco è atteso un progressivo innalzamento dei livelli marini. Secondo il National Weather Service, le maree potrebbero raggiungere oggi un’altezza di circa 0,8 metri sopra i livelli normali, per poi arrivare mercoledì a circa 0,9 metri. Si tratta di valori particolarmente significativi, considerando che il record storico della zona è di circa 0,9 metri sopra la norma, registrato a San Francisco il 27 gennaio 1983.

Tra le aree maggiormente esposte figura il celebre lungomare dell’Embarcadero, già interessato da allagamenti durante le intense precipitazioni della scorsa settimana. Il rischio è che nuove mareggiate e piogge possano provocare ulteriori ingressi di acqua marina nelle strade e nelle zone più basse della città. A complicare ulteriormente il quadro sono previste precipitazioni intense tra martedì sera ora locale e mercoledì, potenzialmente in grado di aggravare gli allagamenti urbani.

Onde fino a 9 metri: scatta l’allerta per la costa

Il National Weather Service ha diramato un’allerta per mareggiate nell’area della baia di San Francisco. Nella giornata di mercoledì sono attese onde frangenti comprese tra 6 e 9 metri, con condizioni estremamente pericolose lungo il litorale. Le autorità invitano la popolazione a non entrare in acqua e a mantenersi lontana da moli, scogliere, pontili e frangiflutti. Le onde potrebbero infatti travolgere improvvisamente le persone, trascinandole in mare anche dalle zone apparentemente sicure.

Evacuazioni in California: rischio crescente nella contea di Humboldt

La situazione è particolarmente delicata anche più a nord, nella contea di Humboldt, vicino al confine con l’Oregon. Qui alcune abitazioni e strutture costiere sono già state interessate da allagamenti e lo sceriffo locale ha disposto evacuazioni in una piccola comunità litoranea, chiedendo ai residenti di lasciare l’area entro la mattinata di martedì. Il rischio è destinato ad aumentare a causa della combinazione tra maree crescenti e venti meridionali persistenti. Questi ultimi, soffiando per molte ore consecutivamente, potrebbero spingere ulteriormente l’acqua verso la costa, intensificando l’effetto della mareggiata e aumentando la probabilità di inondazioni.

Thanksgiving, viaggi a rischio tra traghetti cancellati e neve in montagna

Le conseguenze dell’ondata di maltempo potrebbero estendersi ben oltre le comunità costiere. Le sedi del National Weather Service di Portland e Seattle hanno segnalato il rischio di inondazioni costiere almeno fino a venerdì. La fase più critica è attesa tra martedì e il Giorno del Ringraziamento, quando diversi sistemi perturbati porteranno venti intensi e mareggiate in concomitanza con le alte maree.

Nello Stato di Washington, Washington State Ferries ha già cancellato diverse corse a causa dei livelli eccezionali delle maree. Un problema significativo, considerando che circa 300mila persone dovrebbero utilizzare il sistema dei traghetti durante il fine settimana festivo. Anche la viabilità stradale potrebbe subire pesanti ripercussioni: sulle montagne è attesa neve abbondante, che potrebbe rallentare gli spostamenti attraverso i passi montani, in particolare lungo l’Interstate 90, a Est di Seattle.

Il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, aveva inizialmente invitato i cittadini a valutare la possibilità di rinunciare ai viaggi non indispensabili, parlando di una situazione estremamente seria. Successivamente ha riconosciuto un parziale miglioramento delle previsioni, ribadendo comunque la necessità di controllare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio.

King Tides anche in Florida: allagamenti da Palm Beach a Miami

Il rischio di maree eccezionali non riguarda soltanto la costa occidentale degli Stati Uniti. Anche la Florida meridionale si prepara ad affrontare possibili allagamenti costieri, in particolare nel tratto compreso tra Palm Beach e Miami.

Le King Tides sono attese mercoledì e giovedì mattina ora locale, con livelli marini che potrebbero rimanere elevati per diverse ore prima e dopo il picco dell’alta marea. Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato da una perturbazione in arrivo martedì notte: qualora il sistema dovesse spostarsi sulla terraferma, potrebbe aumentare sensibilmente il rischio di inondazioni. La situazione appare ancora più delicata se si considera che diverse località della Florida stanno cercando di riprendersi dalle recenti piogge torrenziali, che in meno di una settimana hanno scaricato oltre 43 cm di precipitazioni in alcune zone.

Fiumi ancora in piena: il St. Johns oltre i livelli di guardia

A completare il quadro di criticità è la situazione idrologica del fiume St. Johns, che nei pressi di Cocoa si trova sopra il livello di piena dal 2 novembre. La scorsa settimana il corso d’acqua ha superato un record che resisteva dal 1953. Le previsioni indicano che il livello potrebbe rimanere almeno 60 cm sopra la soglia di piena, prolungando il rischio di allagamenti nelle aree circostanti.