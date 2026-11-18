Il Veneto si prepara ad affrontare giornate all’insegna della variabilità, con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse e un temporaneo calo delle temperature. Dopo una breve parentesi di stabilità, con nebbie anche persistenti in pianura, domenica è atteso un nuovo peggioramento, con maltempo su gran parte della regione e nevicate in montagna. “La presenza di correnti umide in quota dai quadranti occidentali mantiene condizioni di modesta variabilità, con nuvolosità nei bassi strati, a tratti anche diffusa. Da giovedì l’ingresso di una saccatura da ovest interesserà il centro-nord Italia fino alle prime ore di sabato, determinando giovedì una fase di precipitazioni diffuse. Seguirà un temporaneo aumento della pressione con tempo più stabile ma con condizioni favorevoli alla formazione di nebbie in pianura, anche persistenti sabato. Domenica nuovo impulso perturbato con precipitazioni ancora estese“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nubi basse, anche estese in pianura, in parziale dissolvimento, altrove sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto probabile nuova formazione/intensificazione di nubi basse, locali nebbie e foschie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Temperature massime in aumento o localmente stazionarie. Venti in alta quota tesi dai quadranti occidentali, a tratti anche forti, ma con attenuazione entro fine giornata; in pianura deboli variabili.

Domani fino al mattino molto nuvoloso o coperto, poi progressiva attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite, a partire da ovest. Probabili nubi basse/foschie/locali nebbie sulla pianura nord-orientale dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti fino alle prime ore, poi graduale aumento della probabilità di precipitazioni diffuse, con locali rovesci, occasionalmente temporaleschi in pianura, a partire da sud-ovest, in estensione al resto della regione. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi a partire dalla pianura, fino a risultare ovunque assenti entro fine giornata. Limite della neve in temporaneo calo fino a circa 1500/1700 m, localmente anche più basso in qualche valle dolomitica, in rialzo dalle ore centrali.

Temperature. In generale calo sulle zone montane; senza notevoli variazioni in pianura.

Venti. In quota inizialmente moderati sud occidentali, in temporaneo rinforzo fino a tesi/forti da nord ovest al pomeriggio. In pianura moderati da nord-est fino a parte della mattinata, poi in rotazione da nord durante le ore centrali, con locali rinforzi in prossimità della costa, in seguito moderati/tesi da ovest.

Mare. Inizialmente poco mosso, poi moto ondoso in aumento fino a risultare mosso.

Venerdì 20 iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino, in progressivo dissolvimento, solo localmente persistenti sulla pianura sud-orientale, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, salvo risultare in calo sui settori meridionali della pianura; massime in ripresa, salvo locale stazionarietà o diminuzione nelle zone interessate da nubi basse o nebbie persistenti.

Venti. In quota moderati occidentali. In pianura al mattino deboli occidentali, poi deboli variabili.

Mare. Calmo.

Sabato 21 iniziali nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle prealpino e in pianura, dove risulteranno anche estese sui settori centro-orientali e centro-meridionali, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante il giorno. Per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, con nuove riduzioni della visibilità in pianura dopo il tramonto. Temperature senza notevoli variazioni, salvo calo dei valori massimi nelle zone interessate da nebbie persistenti. Venti in pianura deboli variabili; in quota moderati da nord-ovest.

Domenica 22 tempo perturbato con cielo via via coperto e precipitazioni a partire dalle prime ore da sud-ovest, in estensione al resto della regione in mattinata; si tratterà di fenomeni diffusi, nevosi oltre i 1500/1600 m, in probabile diradamento/esaurimento verso fine giornata. Temperature minime stazionarie o in locale aumento, massime in generale diminuzione. Venti in quota moderati da sud-ovest al mattino, in rotazione da nord-ovest al pomeriggio/sera. In pianura venti moderati, inizialmente da nord-est, poi in rotazione da ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.