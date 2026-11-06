Meteo Veneto: breve tregua nel weekend, poi torna il maltempo

In Veneto giornate all’insegna della variabilità, tra nuvole, qualche pioggia e temporanee schiarite. Dopo un inizio di periodo più instabile, domenica tornerà a prevalere il sole, ma sarà una parentesi breve: da lunedì è infatti atteso un nuovo aumento della nuvolosità, con maltempo soprattutto nella giornata di martedì. “Nel corso del periodo, in quota un moderato nucleo ciclonico si sposta dalle isole Britanniche al mar Baltico e infine all’Europa orientale, divenendo via via più freddo; la sua influenza sulla nostra regione è marginale, ostacolata da un modesto promontorio anticiclonico da sud; si prevedono così molte nubi e un po’ di precipitazioni a inizio e soprattutto a fine periodo con temporanea riduzione dell’escursione termica diurna, per il resto significativi spazi di sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con residui spazi di sereno a nord-est fino al primo pomeriggio e per il resto copertura in aumento da sud-ovest, associata ad un aumento della probabilità di modeste precipitazioni sparse; limite delle nevicate in abbassamento, fino a 1700-2000 m nelle ultime ore.

Domani cielo da molto nuvoloso o coperto a irregolarmente nuvoloso, con schiarite più significative verso fine giornata.

Precipitazioni. Fenomeni sparsi più probabili nella prima parte della giornata, modesti salvo locali brevi intensificazioni, con limite delle nevicate a 1400-1700 m sulle Prealpi e leggermente inferiore sulle Dolomiti.

Temperature. Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale in quota e sulla pianura meridionale, moderati aumenti altrove; massime in diminuzione, salvo locale stazionarietà ad ovest.

Venti. Sulle zone montane e sulla pianura più a nord-ovest deboli con direzione variabile, salvo risultare da tesi a moderati sud-orientali nelle primissime ore in quota sulle Dolomiti; altrove generalmente nord-orientali, da moderati a deboli, ma localmente fino alle ore centrali a tratti anche tesi sulla costa.

Mare. In prevalenza mosso.

Domenica 8 prevale un cielo poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, salvo qualche stratificazione di nubi medio-basse fino al mattino, nonché modesti addensamenti sulle zone montane localmente nel pomeriggio e su quelle sud-occidentali un po’ più estesamente di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in moderato calo, massime in discreto aumento specie sull’entroterra.

Venti. In quota da deboli a moderati, perlopiù dai quadranti occidentali; nelle valli e sull’entroterra pianeggiante, deboli con direzione variabile; sulle zone costiere, in genere da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

Mare. Nelle prime ore mosso, per il resto poco mosso.

Lunedì 9 cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con maggiori spazi di sereno all’inizio e copertura più estesa verso sera; nelle ultime ore, possibilità di deboli piogge sparse a sud-ovest; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, anche se con prevalenza di diminuzioni riguardo alle minime.

Martedì 10 prevale un cielo molto nuvoloso, salvo qualche parziale schiarita; precipitazioni sparse soprattutto su pianura e Prealpi, eventuali fiocchi di neve solo ad alta quota sulle Dolomiti; temporanei ma significativi rinforzi di Libeccio in quota al mattino; temperature minime in aumento; temperature massime un po’ in diminuzione sull’entroterra pianeggiante, stazionarie o in leggero aumento sulla costa e soprattutto sulle zone montane.

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