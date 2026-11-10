Meteo Veneto: circolazione ciclonica, maltempo fino a venerdì

In Veneto fase di maltempo, con cieli coperti e piogge diffuse, anche abbondanti, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Una situazione tipicamente autunnale che proseguirà fino a venerdì, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana, accompagnato da un calo delle temperature. “Almeno fino a venerdì correnti dai quadranti occidentali con circolazione prevalentemente ciclonica; situazione meteorologica tipicamente novembrina, con piogge specie giovedì. Sabato pressione in aumento, rasserenamenti e temperature in calo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo coperto, eccetto leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità sui monti. Piogge modeste in esaurimento di pomeriggio a partire da nord e ovunque assenti di sera. Temperature: in aumento, eccetto cali pomeridiani sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; sotto la media di pomeriggio e sopra la media di sera, anche di molto.

Domani coperto.

Precipitazioni. Su pianura e Prealpi: fino al mattino probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge a tratti, dal pomeriggio a partire da sud-ovest probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) ovunque di sera; pioverà ovunque, con accumuli anche moderati su Rodigino e zone limitrofe. Sulle Dolomiti: fino al pomeriggio assenti, di sera probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a martedì. Sopra la media nelle ore notturne e sotto la media nelle ore diurne, anche di molto.

Venti. In alta montagna tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 12 coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) per piogge estese specie dal pomeriggio, con accumuli anche abbondanti sulla pianura.

Temperature. In aumento, eccetto cali diurni sui monti, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. Sulla pianura fino al mattino deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio su Delta del Po e zone limitrofe tesi da sud-est mentre altrove moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna forti da sud/ovest.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 13 piovoso fino al mattino, dal pomeriggio piogge in esaurimento e verso sera leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità a partire dai monti. Temperature in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera con minime a fine giornata.

Sabato 14 nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in calo.

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