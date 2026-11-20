Il Veneto si prepara a vivere un fine settimana dai 2 volti: dopo una breve parentesi di stabilità, con nebbie e foschie soprattutto nelle ore più fredde, domenica è atteso il ritorno del maltempo, con piogge diffuse e nevicate in montagna. L’inizio della prossima settimana sarà invece caratterizzato da una spiccata variabilità, con qualche residua precipitazione. “Una temporanea rimonta anticiclonica tra venerdì e sabato renderà il tempo più stabile, ma con l’insidia delle nebbie nelle ore più fredde. Domenica giungerà sulla regione una saccatura atlantica responsabile di una fase perturbata con precipitazioni diffuse. Nei primi due giorni della prossima settimana correnti da nord-ovest porteranno tratti di variabilità, ma con precipitazioni di scarsa entità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte; le foschie/nebbie, dopo il dissolvimento nelle ore più calde, potranno riformarsi in pianura e nei fondovalle dopo il tramonto. Temperature diurne in ripresa, tranne in quota dove non subiranno notevoli variazioni. Venti in quota moderati a tratti tesi da nord-ovest, nelle valli variabili, in pianura deboli occidentali.

Domani tempo stabile con foschie, nebbie, nubi basse in pianura e nelle valli soprattutto nelle ore più fredde, ma localmente persistenti anche durante il giorno in pianura. Dalla sera nubi medio-alte in aumento da ovest.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale lieve calo; massime per lo più in diminuzione in pianura e in alta quota, stazionarie o in locale rialzo nelle valli.

Venti. In quota inizialmente tesi/forti da nord-ovest, poi in attenuazione e rotazione fino a disporsi da ovest; altrove deboli variabili.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Domenica 22 tempo variabile/perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite a inizio giornata sulle zone orientali e dalla sera a partire da ovest.

Precipitazioni. Aumento già dalla mattina fino a alta (75-100%) della probabilità di precipitazioni moderate, in progressiva estensione a partire da ovest. Dal pomeriggio/sera diradamento ed esaurimento dei fenomeni, sempre a partire dalle zone occidentali. Limite della neve a circa 900-1200 m.

Temperature. Massime in diminuzione, minime stazionarie o in locale lieve variazione con tendenza al rialzo in pianura e alla diminuzione in quota.

Venti. In quota da tesi a forti, fino al pomeriggio da sud-ovest, poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti tesi, specie in prossimità della costa dapprima da nord-est, poi dal pomeriggio dai quadranti occidentali.

Mare. Poco mosso.

Lunedì 23 nuvolosità variabile alternata a schiarite, più ampie sulle Dolomiti, con probabili precipitazioni soprattutto tra Prealpi e pianura centro-orientale. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale calo soprattutto sulle zone montane, massime prevalentemente in ripresa.

Martedì 24 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite; non esclusa localmente qualche debole o modesta precipitazione, specie nella prima parte della giornata. Temperature prevalentemente in calo nei valori massimi, in locale variazione in quelli minimi.

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