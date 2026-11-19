In Veneto breve parentesi di tempo stabile dopo il passaggio della perturbazione, con schiarite e temperature in graduale ripresa. A caratterizzare i prossimi giorni saranno però le nebbie, anche persistenti in pianura, prima di un nuovo peggioramento atteso per domenica, quando tornerà il maltempo su gran parte della regione. “Il passaggio della saccatura che sta interessando il Nord Italia, si concluderà entro sera, lasciando spazio ad un temporaneo miglioramento, con diminuzione della nuvolosità e tempo più stabile fino a sabato, ma con condizioni favorevoli alla formazione di nebbie in pianura, anche persistenti. Domenica l’ingresso di nuovo impulso perturbato determinerà precipitazioni ancora estese per buona parte della giornata. Lunedì tenderà ad avvicinarsi da nord un’ampia saccatura, con nucleo sull’Europa settentrionale, che determinerà condizioni di variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi progressiva attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite via via più ampie, a partire da ovest. Probabili nubi basse/foschie/locali nebbie sulla pianura nord-orientale dopo il tramonto. Precipitazioni in progressivo esaurimento a partire da ovest. Temperature massime in generale calo; senza notevoli variazioni in pianura. Venti in quota in rotazione da nord ovest; in pianura moderati/tesi da ovest, con locali raffiche.

Domani iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino, in progressivo dissolvimento, solo localmente persistenti fino a parte della mattinata, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità, specie sui settori in prossimità della costa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Venti. In quota moderati occidentali. In pianura al mattino deboli occidentali, poi deboli variabili.

Mare. Calmo.

Sabato 21 iniziali nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle prealpino e in pianura, dove risulteranno anche estese sui settori centro-orientali e centro-meridionali, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante il giorno. Per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, con nuove riduzioni della visibilità in pianura dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna; massime in ripresa sulle zone montane, in calo in quota e nelle zone di pianura interessate da nebbie persistenti.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota da nord-ovest da forti a tesi in mattinata, poi in rotazione da ovest e in attenuazione.

Mare. Calmo.

Domenica 22 tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni a partire dalle prime ore da ovest, in rapida estensione al resto della regione in mattinata; si tratterà di fenomeni diffusi, nevosi oltre i 1300/1600 m, in probabile diradamento/esaurimento verso fine giornata sui settori occidentali. Temperature minime stazionarie o in locale lieve aumento, massime in generale diminuzione. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest al mattino, in rotazione da nord-ovest al pomeriggio/sera. In pianura venti moderati, inizialmente da nord-est, poi in rotazione da ovest.

Lunedì 23 variabilità, con annuvolamenti irregolari, specie sui settori orientali, con possibilità di qualche precipitazione intermittente. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie altrove; massime in aumento, anche marcato su Pedemontana e pianura. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest; in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali.

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