Meteo Veneto: maltempo fino a venerdì, “situazione novembrina”

Il Veneto si prepara a vivere una settimana dal sapore tipicamente autunnale, caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, temperature altalenanti e piogge in progressiva intensificazione. Il flusso perturbato occidentale manterrà condizioni di maltempo, con precipitazioni più diffuse e frequenti soprattutto tra giovedì e venerdì. “Almeno fino a venerdì correnti dai quadranti occidentali con circolazione prevalentemente ciclonica. Situazione meteorologica tipicamente novembrina, con precipitazioni specie da giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo coperto con modeste piogge a tratti che prima o poi arriveranno ad interessare tutta la pianura e localmente anche i monti. Temperature: in calo di pomeriggio e in aumento di sera, con differenze anche sensibili rispetto a domenica; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media, anche di molto.

Domani coperto, eccetto leggere/temporanee diminuzioni della nuvolosità sui monti dal pomeriggio.

Precipitazioni. Fino al mattino andando dalle zone montane/pedemontane alla pianura meridionale probabilità da medio-bassa (25-50%) per piogge discontinue a medio-alta (50-75%) per piogge frequenti, di pomeriggio in esaurimento a partire da nord, di sera ovunque assenti. Accumuli modesti eccetto Delta del Po e zone limitrofe, dove saranno moderati.

Temperature. In aumento, eccetto cali diurni su costa e zone limitrofe, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Sopra la media di notte e sotto la media di giorno, anche di molto.

Venti. In alta montagna tesi/forti da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Mercoledì 11 coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge a tratti. Dal pomeriggio a partire da sud-ovest probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) ovunque di sera; pioverà ovunque, con accumuli anche moderati sulla pianura.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a martedì.

Venti. In alta montagna tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 12 piovoso specie dal pomeriggio. Temperature di notte in aumento, di giorno in calo eccetto aumenti su costa e zone limitrofe.

Venerdì 13 piovoso, temperature in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera con minime a fine giornata.

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