In Veneto fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse, nevicate anche bassa quota e temperature in calo. La perturbazione raggiungerà il suo apice tra domani e giovedì, mentre un graduale miglioramento è atteso nel fine settimana. “In arrivo da nord-ovest una depressione che porterà precipitazioni fino a venerdì e soprattutto a cavallo tra mercoledì e giovedì. Sabato pressione in aumento, le temperature sotto la media saranno la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente di sera, quando ci saranno modeste precipitazioni sparse sulla pianura e locali sulle Prealpi, con quota neve attorno ai 700-1000 m. Temperature: in calo di pomeriggio e in aumento di sera, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori pomeridiani prossimi alla media, valori serali sopra la media anche di molto.

Domani cielo coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%). Saranno estese, frequenti, anche con rovesci specie verso sera, nevose sulle Dolomiti fino a tutti i fondovalle e sulle Prealpi generalmente sopra i 1000 m di quota.

Temperature. Rispetto a martedì e alla media saranno più alte di notte e più basse di giorno, anche di molto.

Venti. Moderati/tesi. Su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est, sul resto della pianura da nord-est, sui monti da sud.

Mare. Mosso.

Giovedì 26 nuvolosità in diminuzione a partire da sud fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni. Probabilità in diminuzione, da alta (75-100%) di notte a bassa (5-25%) di sera. Nelle ore notturne saranno estese ed anche con rovesci, dalle ore diurne in diradamento. Sulle Dolomiti neve fino a tutti i fondovalle, sulle Prealpi quota neve attorno ai 1000 m.

Temperature. Fino al pomeriggio in aumento e di sera in calo, con minime a fine giornata e differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti. Nella prima metà di giornata moderati/tesi con direzione variabile, nella seconda metà di giornata deboli/moderati da nord-est.

Mare. Mosso.

Venerdì 27 nuvolosità in aumento. A tratti precipitazioni più probabili su costa, Prealpi e zone limitrofe. Temperature e quota neve in calo.

Sabato 28 nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno, senza precipitazioni. Temperature in calo.

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