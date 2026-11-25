In Veneto fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse, localmente intense, e nevicate anche abbondanti in montagna. La fase più perturbata è attesa tra la notte e la mattinata di giovedì, mentre da venerdì il tempo inizierà gradualmente a migliorare, lasciando spazio a un fine settimana all’insegna della stabilità, del sole e di temperature in graduale ripresa. “Tra il pomeriggio/sera di mercoledì e la prima parte di giovedì precipitazioni diffuse, da moderate a tratti forti, specie nella notte/primo mattino di giovedì su zone montane/pedemontane e pianura nord-orientale con quantitativi localmente abbondanti e nevicate anche consistenti indicativamente oltre i 1000 m su Dolomiti e i 1300 m su Prealpi“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La regione è interessata dal passaggio di una perturbazione, arrivata da ovest martedì sera, che si completerà nella giornata di giovedì; in seguito un piccolo nucleo di bassa pressione giungerà dall’Europa settentrionale portando degli annuvolamenti e qualche sporadico episodio di precipitazione. Da sabato un cuneo anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale apporterà tempo stabile e asciutto per tutto il fine settimana“.

Oggi cielo coperto con precipitazioni sparse ed intermittenti, modeste, o a tratti moderate soprattutto dalla serata; limite della neve intorno a 1200-1400 m sulle Prealpi e 800-1000 m sulle Dolomiti. Temperature diurne per lo più in calo rispetto a martedì. Venti moderati o tesi, dai settori meridionali in quota, da nord-est in pianura.

Domani cielo coperto almeno fino al pomeriggio, poi molto nuvoloso con possibile parziale diradamento della nuvolosità soprattutto verso sera.

Precipitazioni. Probabilità inizialmente alta (75-100%), dalle ore centrali in diminuzione a partire dalle zone meridionali. Tra la notte ed il primo mattino i fenomeni saranno estesi e frequenti, anche consistenti o localmente abbondanti soprattutto sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Dalla mattinata diradamento delle precipitazioni a partire da sud, e successivo esaurimento su tutta la regione entro fine giornata. Limite neve localmente a fondovalle sulle Dolomiti e a 1000-1300 m sulle Prealpi.

Temperature. Tra la notte ed il primo mattino, saranno stazionarie o in rialzo rispetto a mercoledì e le minime del giorno saranno raggiunte in serata, risultando in diminuzione in montagna e sulla pianura occidentale e meridionale, senza notevoli variazioni altrove. Massime pressoché stazionarie.

Venti. In quota moderati, o anche tesi soprattutto nella prima parte della giornata, inizialmente meridionali in rotazione fino a disporsi dai settori settentrionali; nelle valli variabili. In pianura moderati/tesi fino a metà giornata, poi in attenuazione, in prevalenza da nord-est, ma a tratti da nord-ovest sulla pianura interna e da sud-ovest su costa meridionale e pianura limitrofa nelle ore centrali.

Mare. Mosso o molto mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Venerdì 27 tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti.

Precipitazioni. Probabilità al più bassa (5-25%) o medio-bassa (25-50%) verso sud-est di locali sporadiche precipitazioni di debole o al più modesta entità.

Temperature. Minime in calo, massime pressoché stazionarie.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali, nelle valli variabili. In pianura moderati/tesi da nord-est.

Mare. Da poco mosso a mosso a fine giornata.

Sabato 28 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e aria tersa. Precipitazioni assenti. Temperature minime prevalentemente in calo, massime in aumento in montagna, in locale leggera diminuzione in pianura.

Domenica 29 cielo sereno o poco nuvoloso, specie dal pomeriggio per qualche velatura. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo.

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