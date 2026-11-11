Meteo Veneto: nubi e piogge, “culmine tra giovedì pomeriggio e le prime ore di venerdì”

Il Veneto si prepara a una fase di maltempo caratterizzata da cieli molto nuvolosi, piogge diffuse e venti sostenuti, con i fenomeni più intensi attesi tra giovedì e venerdì. Nel fine settimana è previsto un temporaneo miglioramento, con ampie schiarite sabato e un nuovo aumento della nuvolosità domenica. In calo le temperature, soprattutto in montagna, dove la quota neve scenderà progressivamente. “Si struttura un’estesa saccatura che interessa l’Europa con significative differenze bariche tra nord e sud, seguita sabato da un flusso leggermente anticiclonico dai quadranti occidentali e domenica dal graduale avvicinamento di una moderata saccatura di origine atlantica; per il Veneto ne conseguono molte nubi e precipitazioni con culmine tra giovedì pomeriggio e le prime ore di venerdì, maggiori schiarite sabato con calo delle temperature minime, nubi un po’ in aumento domenica; situazione a tratti almeno localmente degna di nota riguardo alla ventilazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere coperto; precipitazioni soprattutto in pianura, da deboli a moderate e da locali a sparse; eventuali fiocchi di neve solo ad alta quota sulle Dolomiti; Libeccio in quota, specie sulle Prealpi.

Domani cielo generalmente coperto.

Precipitazioni. Da sparse a diffuse, dapprima soprattutto in pianura e poi anche in montagna, con quantitativi almeno localmente consistenti nella seconda parte della giornata; limite delle nevicate sui 2300-2600 m.

Temperature. Per le minime, prevale un contenuto aumento; massime su bassa pianura e costa in aumento, sulle zone montane in leggera diminuzione e altrove senza notevoli variazioni.

Venti. In quota prevalentemente tesi, fino al pomeriggio da sud-ovest e poi dai quadranti meridionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore deboli con direzione variabile, poi almeno fino al pomeriggio sull’entroterra moderati da nord-est e sulla costa da moderati a tesi dai quadranti orientali.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Venerdì 13 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso a fronte di alcuni spazi di sereno, specie verso sera sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Alcune fasi di fenomeni sparsi, deboli o localmente e brevemente moderati, più probabili fino alle ore centrali; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1700-2000 m.

Temperature. Minime raggiunte di sera, stazionarie o in locale leggero aumento a sud-est e per il resto in diminuzione, più sensibile in montagna; per le massime attesi valori stazionari o un po’ in diminuzione ad alta quota e sulla costa, in aumento lieve o localmente moderato altrove.

Venti. In quota moderati dai quadranti settentrionali, a tratti anche localmente tesi sulle Dolomiti; nelle valli probabili episodi di Foehn soprattutto sulle zone dolomitiche, per il resto deboli con direzione variabile; in pianura nelle primissime ore moderati dai quadranti occidentali, poi nord-orientali da deboli a moderati sull’entroterra e da moderati a tesi o localmente forti sulla costa.

Mare. Mosso, anche molto mosso nelle ore pomeridiane.

Sabato 14 cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; temperature in moderata diminuzione, salvo valori massimi stazionari o in leggero aumento ad alta quota.

Domenica 15 cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso o coperto; possibile qualche modesta precipitazione dal pomeriggio in poi, più che altro in pianura; per le temperature, lievi diminuzioni sulle zone pianeggianti e contenute variazioni di carattere locale su quelle montane.

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