Meteo Veneto: nubi e piogge tra 6 e 7 novembre

Il Veneto si prepara a una temporanea fase di maltempo nel fine settimana. Dopo il passaggio perturbato, il tempo tornerà progressivamente stabile e soleggiato, con schiarite diffuse domenica e nella prima parte di lunedì, prima di un nuovo aumento delle nubi. “Un nucleo depressionario posizionato sul Golfo di Biscaglia, da venerdì comincerà a spostarsi verso est, dando vita ad un secondo nucleo di aria fredda, che raggiungerà il nord Italia nella giornata di sabato. Da domenica la perturbazione originatasi sull’Europa occidentale, scorrerà verso est, rimanendo a nord dell’arco alpino. Sulla regione il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato fino alla prima parte di venerdì, in seguito aumenterà la nuvolosità e la probabilità di precipitazioni, a carattere sparso e discontinuo, fino alla prima parte di sabato. Da domenica tempo nuovamente stabile e in prevalenza soleggiato, almeno fino a buona parte di lunedì, poi aumenterà la nuvolosità e la probabilità di nuove precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo residue locali nubi basse sulle Prealpi orientali, verso fine giornata ingresso di nubi medio-alte ad ovest. Temperature massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in montagna; in generale aumento in quota. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati sulla costa, deboli nell’entroterra; in quota deboli meridionali.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo possibili iniziali nubi basse a ridosso delle Prealpi e locali nebbie sulla pianura meridionale e sud-occidentale. Nel corso del pomeriggio tendenza ad ingresso di nubi medio-alte da ovest.

Precipitazioni. Per buona parte della giornata assenti, dal tardo pomeriggio/sera possibili prime deboli precipitazioni sui settori centro-occidentali, con eventuali deboli nevicate oltre i 1800m.

Temperature. Minime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli orientali, in rinforzo in serata sulla costa. In quota in prevalenza moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso.

Sabato 7 condizioni di variabilità, con cielo al mattino in prevalenza molto nuvoloso, specie in pianura; nel corso del pomeriggio graduale attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite.

Precipitazioni. Nella notte e fino al mattino saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, a carattere discontinuo, in successivo esaurimento. Limite della neve oltre i 1600/1900 m.

Temperature. Minime in aumento, salvo in quota dove risulteranno in calo; massime in generale diminuzione.

Venti. In pianura moderati/tesi dai quadranti orientali, con rinforzi sulla costa; in quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare. In prevalenza mosso sui settori centro-meridionali, poco mosso altrove.

Domenica 8 iniziali nubi basse, con locali nebbie sulla pianura centro-meridionale e sud-occidentale, in successivo parziale diradamento, altrove sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità sui settori costieri. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale ripresa. Venti in quota inizialmente moderati/tesi da sud, poi deboli occidentali; in pianura deboli variabili.

Lunedì 9 iniziali schiarite, più ampie su zone montane e pedemontane, salvo presenza di iniziali locali nubi basse in pianura; poi tendenza ad aumento della nuvolosità dapprima medio-alta, poi anche bassa, fino a cielo nuvoloso/molto nuvoloso; verso fine giornata sarà possibile qualche debole precipitazione sparsa. Temperature minime in rialzo in pianura, stazionarie altrove; massime in calo in montagna, senza notevoli variazioni in pianura. In quota rinforzo dei venti da sud-ovest; in pianura deboli variabili.

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