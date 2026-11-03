Meteo Veneto: nuova perturbazione all’orizzonte

In Veneto temporanea parentesi di tempo stabile e soleggiato, ma la tregua sarà breve. Dopo il miglioramento atteso per giovedì, una nuova perturbazione porterà nuvolosità in aumento e maltempo nel fine settimana, soprattutto sulle zone della pianura veronese. “L’attuale circolazione ciclonica è in attenuazione e allontanamento verso ovest ma tornerà tra venerdì e sabato, dopo una temporanea fase anticiclonica nel corso di giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvoloso senza precipitazioni. Temperature: in calo di pomeriggio e con andamento irregolare di sera, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori sotto la media in modo leggero/moderato di pomeriggio e non distanti dalla media di sera.

Domani nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno più probabilmente verso sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno. Sotto la media eccetto i valori notturni su costa e zone limitrofe, che saranno sopra la media. Differenze anche sensibili rispetto a martedì e alla media.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 5 sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti. Deboli/moderati, sulla pianura da nord-est e sui monti con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 6 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in calo fino al mattino e in aumento dal pomeriggio.

Sabato 7 sulla pianura nuvoloso con qualche pioggia a tratti su Veronese e zone limitrofe, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

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