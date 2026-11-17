Settimana all’insegna della variabilità in Veneto, con nuvole alternate a temporanee schiarite e qualche passaggio piovoso. Dopo un nuovo peggioramento atteso giovedì, da venerdì è previsto un graduale miglioramento, con condizioni più stabili nel fine settimana, anche se non mancheranno nubi basse e locali nebbie in pianura. “Correnti in quota a tratti piuttosto intense dai quadranti occidentali fanno alternare modeste saccature e flussi a scarsa curvatura, fino ad una circolazione un po’ più nettamente anticiclonica prevista per il fine settimana; per il Veneto ne consegue un periodo caratterizzato dall’alternanza tra spazi di sereno e fasi molto nuvolose, con qualche precipitazione martedì e giovedì, cui da venerdì segue un aumento della stabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo perlopiù molto nuvoloso o coperto, con parziali riduzioni della visibilità specie di sera a bassa quota; un po’ di precipitazioni sparse, destinate a cessare in serata, con fiocchi di neve da circa 2300-2600 m; Libeccio ad alta quota, significativo ma in temporanea attenuazione.

Domani modesta variabilità, con spazi di sereno specie nelle ore diurne e annuvolamenti più significativi in quelle più fredde, quando nelle valli e soprattutto in pianura sono attese anche nubi basse o locali nebbie.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo occasionali lievi fenomeni fino al mattino.

Temperature. Minime un po’ in calo sulle Dolomiti, in aumento sulle zone centro-occidentali e senza notevoli variazioni altrove; massime in aumento.

Venti. In alta quota tesi dai quadranti occidentali, a tratti anche forti ma con attenuazione entro fine giornata; altrove in genere deboli con direzione variabile, a parte occasionali moderati rinforzi.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 19 fino alle ore centrali cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, poi tempo variabile con nubi alternate a spazi di sereno; probabili parziali riduzioni della visibilità specie a bassa quota durante le ore più fredde, di sera anche per nebbie.

Precipitazioni. Fenomeni assenti fino al primo mattino e di sera, per il resto sparsi o a tratti piuttosto diffusi con probabile culmine in tarda mattinata, modesti o localmente moderati; limite delle nevicate indicativamente sui 1700-2000 m.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti sulla bassa pianura e diminuzioni sulle zone montane; per le massime prevale una diminuzione al più moderata, salvo locale stazionarietà sulla costa.

Venti. In alta quota perlopiù tesi dai quadranti occidentali, ma temporaneamente e localmente anche forti; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti occidentali; sulla pianura a tratti deboli e a tratti moderati specie a sud, con direzione prevalente fino al primo pomeriggio da nord-est e poi da ovest.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.

Venerdì 20 cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, in montagna più che altro per nubi medio-alte, altrove anche per addensamenti di nubi basse o alcune nebbie specie fino al mattino; precipitazioni in genere assenti; temperature minime in diminuzione al più moderata sulla pianura centro-meridionale e senza notevoli variazioni altrove, massime perlopiù in moderato aumento salvo locale stazionarietà sulle zone pedemontane e costiere.

Sabato 21 in montagna cielo sereno o poco nuvoloso salvo iniziali nubi basse in qualche valle, sulla pianura un po’ di variabilità per spazi di sereno alternati a significative nubi basse e alcune nebbie in sollevamento almeno parziale durante le ore diurne; precipitazioni in genere assenti; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in contenuto calo sulla pianura centro-meridionale e senza notevoli variazioni altrove.

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