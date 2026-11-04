Meteo Veneto: piogge sparse tra venerdì e sabato

Dopo una prima parte della settimana all’insegna del tempo stabile e del sole, sul Veneto è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con il ritorno di piogge sparse tra venerdì e sabato. Il peggioramento sarà temporaneo: già da domenica è previsto un miglioramento, con schiarite e condizioni nuovamente più soleggiate su gran parte della regione. “Un nucleo depressionario sta transitando tra Francia e Spagna, in spostamento verso il golfo di Biscaglia, richiamando aria in quota dai quadranti meridionali e al suolo da quelli orientali. In seguito un secondo nucleo depressionario si originerà dal sistema ciclonico, portandosi dapprima sulla Francia, raggiungendo poi il nord Italia nella giornata di sabato. Domenica comincerà ad espandersi da sud-ovest un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Sulla regione il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato fino alla prima parte di venerdì, in seguito aumenterà la nuvolosità e la probabilità di precipitazioni, a carattere sparso e discontinuo fino a sabato. Domenica tempo nuovamente stabile e in prevalenza soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi inizialmente parzialmente nuvoloso, poi attenuazione della nuvolosità con comparsa di schiarite. Temperature massime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve calo in montagna. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi su costa e zone limitrofe; in quota deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo probabili nubi basse al primo mattino a ridosso delle Prealpi in successivo diradamento. Verso fine giornata ingresso di nubi medio-alte da ovest.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in montagna. Temperature in generale aumento in quota.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati sulla costa, deboli nell’entroterra. In quota deboli meridionali.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 6 inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo possibili iniziali nubi basse a ridosso delle Prealpi. Nel corso del pomeriggio tendenza ad ingresso di nubi medio-alte da ovest.

Precipitazioni. Per buona parte della giornata assenti, dal tardo pomeriggio/sera possibili prime deboli precipitazioni sui settori occidentali di Prealpi e pianura.

Temperature. Stazionarie in pianura; in aumento in quota.

Venti. In pianura deboli orientali. In quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso.

Sabato 7 condizioni di variabilità, con nuvolosità irregolare, a tratti consistente sui settori meridionali, e possibilità di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, a carattere discontinuo, in esaurimento entro fine giornata. Limite della neve oltre i 1600/1900 m. Temperature minime in aumento; massime in calo anche marcato. Venti in pianura moderati/tesi dai quadranti orientali, in quota moderati dai quadranti meridionali.

Domenica 8 iniziali nubi basse sulle Prealpi occidentali, poi sereno o poco nuvoloso, con schiarite anche ampie, alternate a nuvolosità irregolare. Temperature minime in calo, massime in ripresa. Venti in quota deboli/moderati da ovest, in pianura deboli variabili.

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