Dopo una breve parentesi di tempo stabile e temperature in rialzo, il Veneto si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già da domani le nubi torneranno ad aumentare, con le prime deboli precipitazioni in serata. La giornata più perturbata sarà mercoledì, quando sono attese piogge diffuse e nevicate in montagna, mentre l’instabilità proseguirà anche tra giovedì e venerdì, accompagnata da un nuovo calo delle temperature. “La pressione è in aumento ma tornerà a scendere già da martedì, per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica che porterà precipitazioni almeno fino a venerdì e soprattutto nel corso di mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso senza precipitazioni. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a domenica e sopra la media in modo leggero/moderato.

Domani nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni. Di sera probabilità bassa (5-25%) per modesti fenomeni locali sulle zone pianeggianti e prealpine, con quota neve attorno ai 700-1000 m. Per il resto assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori notturni sopra la media in modo leggero/moderato, valori diurni prossimi alla media.

Venti. In pianura deboli/moderati fino al mattino e moderati/tesi dal pomeriggio, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est. Sui monti moderati da ovest.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Mercoledì 25 coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%). Saranno estese, frequenti, specie dal pomeriggio su zone prealpine/alpine e Alto Veneziano. Neve fino a tutti i fondovalle sulle Dolomiti e generalmente sopra i 1000 m di quota sulle Prealpi.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti. Moderati/tesi. Su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est, sul resto della pianura da nord-est, sui monti da sud.

Mare. Mosso.

Giovedì 26 nuvolosità in diminuzione. Precipitazioni in diradamento e successiva cessazione a partire dalla pianura. Quota neve in risalita. Temperature in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera.

Venerdì 27 nuvolosità in aumento. A tratti precipitazioni con limite neve in abbassamento fino a quote quasi collinari, temperature in calo.

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