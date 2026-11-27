In Veneto fine settimana all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato, dopo qualche annuvolamento in transito. Non mancheranno però i venti di Bora, soprattutto lungo la costa, mentre le temperature tenderanno a diminuire. “Un piccolo nucleo di bassa pressione giungerà venerdì dall’Europa settentrionale portando degli annuvolamenti irregolari, ma generalmente senza precipitazioni. Da sabato, l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale apporterà tempo stabile e asciutto per tutto il fine settimana, con rinforzi di Bora sulla costa. Lunedì una veloce saccatura in arrivo da ovest porterà un aumento della nuvolosità senza precipitazioni, martedì tempo stabile con marcato calo dei valori minimi, con probabili gelate anche in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso nel corso della giornata. Precipitazioni in prevalenza assenti, non si esclude qualche debole e sporadica pioggia sui settori sud-orientali della pianura. Temperature massime pressoché stazionarie. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali, nelle valli variabili; sulla pianura da nord-est deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi su costa e zone limitrofe.
Domani tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime in diminuzione, fino a valori diffusamente inferiori alla media del periodo; anche in pianura probabili valori minimi localmente inferiori a zero, specie sulle zone centro-settentrionali. Massime in rialzo in montagna, stazionarie o in lieve calo in pianura.
Venti. In quota nord-orientali deboli/moderati; in pianura deboli variabili nell’entroterra, moderati/tesi da nord-est su costa e zone limitrofe.
Mare. Mosso.
Domenica 29 cielo sereno o poco nuvoloso, per qualche velatura. Possibile qualche foschia o locale nebbia nelle ore più fredde sulla pianura occidentale.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Stazionarie salvo aumento dei valori minimi sulle zone montane.
Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Sulla costa permarranno venti di Bora moderati/tesi; nell’entroterra della pianura deboli variabili.
Mare. Mosso.
Lunedì 30 cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie in quota, in calo in pianura. Sulla costa Bora moderata/tesa, altrove venti deboli variabili. In quota venti moderati nord-orientali.
Martedì 1 tempo stabile e ben soleggiato. Generale calo termico, con valori diffusamente sotto zero anche in pianura, salvo sulla costa. In quota venti deboli orientali. Bora moderata sulla costa, in attenuazione nel corso della giornata.
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