Dopo le ultime piogge, il tempo è destinato a migliorare gradualmente sul Veneto. Ancora qualche debole precipitazione oggi, poi spazio a condizioni più stabili e soleggiate nel fine settimana, accompagnate però da un deciso calo delle temperature minime, con possibili gelate anche in pianura. L’inizio della prossima settimana vedrà invece il ritorno di qualche annuvolamento, ma senza fenomeni di rilievo. “Giovedì si completa il passaggio della perturbazione atlantica e potranno ancora verificarsi delle modeste precipitazioni; in seguito un piccolo nucleo di bassa pressione giungerà dall’Europa settentrionale portando degli annuvolamenti ma senza precipitazioni significative. Da sabato, l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale apporterà tempo stabile e asciutto per tutto il fine settimana. Lunedì una veloce saccatura in arrivo da nord-ovest porterà un aumento della nuvolosità senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite soprattutto in pianura, con possibile diradamento della nuvolosità soprattutto verso sera. Soprattutto nel pomeriggio saranno ancora probabili precipitazioni locali o sparse, di debole o modesta entità, che si diraderanno fino alla cessazione a partire dalla pianura meridionale in serata. Limite neve a 800-1000 m sulle Dolomiti, a circa 1300 m sulle Prealpi. Temperature diurne senza notevoli variazioni rispetto a mercoledì; minime, raggiunte in serata, in diminuzione. Venti in quota deboli/moderati inizialmente meridionali, poi in rotazione fino a disporsi da nord; in pianura, da deboli a moderati sull’entroterra e moderati/tesi in prossimità della costa, in prevalenza da nord-est salvo sulle zone meridionali dove soffieranno dai quadranti occidentali.

Domani tempo variabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) verso sud-est di locali sporadiche precipitazioni di debole o al più modesta entità.

Temperature. Minime in calo, più marcato in montagna, dove raggiungeranno valori inferiori alla norma, massime pressoché stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali, nelle valli variabili. In pianura nord-orientali deboli/moderati sull’entroterra, moderati/tesi su costa e zone limitrofe.

Mare. Da poco mosso a mosso a fine giornata.

Sabato 28 tempo stabile con cielo sereno, o poco nuvoloso per qualche nube bassa, e aria tersa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, fino a valori diffusamente inferiori alla media del periodo e, anche in pianura, localmente inferiori a zero specie sulle zone centro-settentrionali. Massime in rialzo in montagna, in lieve calo in pianura.

Venti. Nelle valli e sull’entroterra pianeggiante variabili, altrove nord-orientali deboli/moderati in quota, moderati/tesi su costa e pianura limitrofa.

Mare. Mosso.

Domenica 29 cielo sereno o poco nuvoloso, specie dal pomeriggio per qualche velatura. Possibile qualche foschia o locale nebbia nelle ore più fredde sulla pianura occidentale. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo, salvo ulteriore locale lieve calo delle minime in pianura.

Lunedì 30 cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, eccetto le massime in pianura e nelle valli che saranno in calo.

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