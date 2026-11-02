Meteo Veneto: torna l’alta pressione

Dopo una fase caratterizzata da instabilità e nuvolosità, il meteo in Veneto è destinato a migliorare gradualmente. Da mercoledì sono attesi ampi rasserenamenti, con il ritorno del sole da giovedì e condizioni asciutte almeno fino a venerdì. Le temperature subiranno alcune oscillazioni nei prossimi giorni, senza particolari fenomeni di rilievo. “L’attuale circolazione ciclonica tenderà ad attenuarsi e da giovedì torneranno condizioni di alta pressione. L’assenza di precipitazioni almeno fino a venerdì sarà la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Temperature: in aumento anche sensibile rispetto a domenica; sulla pianura sopra la media in modo leggero/moderato, sui monti non distanti dalla media.

Domani nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori non distanti dalla media di notte e sotto la media in modo leggero/moderato di giorno.

Venti. Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Mare. Mosso.

Mercoledì 4 nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sui monti con andamento irregolare mentre sulla pianura in calo di notte e in aumento di giorno, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 5 sereno o poco nuvoloso. Temperature di notte in calo, di giorno in aumento eccetto alcune diminuzioni sulla pianura.

Venerdì 6 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in calo fino al mattino e in aumento dal pomeriggio.

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