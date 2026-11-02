Migliorare la qualità della vita dei pazienti con tumore al pancreas grazie all’intelligenza artificiale

Nel campo della medicina oncologica si sta assistendo a un importante cambio di paradigma che mette al centro non soltanto l’eradicazione della malattia, ma anche il benessere complessivo del paziente. Per molto tempo, la ricerca scientifica e le strutture ospedaliere si sono concentrate quasi esclusivamente sui trattamenti farmacologici e chirurgici volti a contrastare la patologia. Oggi, tuttavia, l’assistenza globale e la soddisfazione personale stanno assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno dei percorsi clinici. Questo nuovo approccio risulta particolarmente cruciale per le persone affette da tumore al pancreas in stadio avanzato, una condizione clinica complessa che richiede un’attenzione costante sia sul piano fisico che psicologico. In questo scenario in rapida evoluzione, le tecnologie digitali e lo sviluppo di sistemi basati sull’intelligenza artificiale stanno offrendo strumenti inediti per supportare i malati nella loro quotidianità. L’obiettivo principale diventa quello di fornire piani di trattamento personalizzati in grado di intervenire su aspetti fondamentali come l’alimentazione, la gestione del dolore e la riduzione dello stress emotivo, migliorando così in modo tangibile la qualità della vita.

Il ruolo del progetto europeo Relevium e dei partner internazionali

Per rispondere a queste sfide complesse è nato Relevium, un ambizioso progetto di ricerca finanziato dal programma quadro Orizzonte Europa dell’Unione Europea, la cui durata operativa si estende da settembre 2022 a novembre 2026. Il consorzio interdisciplinare che anima questa iniziativa riunisce diciassette partner dislocati in dieci diversi Paesi europei, lavorando sotto il coordinamento generale del Centro Medico Universitario di Magonza. Tra i protagonisti di spicco figurano i ricercatori del Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics ITWM e gli esperti di medicina dello sport della Johannes Gutenberg University di Magonza. La sinergia tra enti di ricerca, istituzioni mediche e aziende tecnologiche ha permesso di sviluppare soluzioni digitali all’avanguardia per un intervento di cura mirato. Lo scopo del consorzio è quello di favorire un’autogestione indipendente da parte del paziente e di ottimizzare la comunicazione tra i professionisti sanitari e le persone in cura. L’intero sistema è stato concepito per creare un ecosistema medico in cui i dati clinici e le sensazioni del paziente vengano costantemente integrati per adattare le terapie di supporto in tempo reale, senza mai sostituirsi al giudizio medico ma affiancandolo in maniera strategica.

Dispositivi indossabili e algoritmi per terapie su misura

Il cuore tecnologico del progetto risiede nell’utilizzo di dispositivi digitali di facile impiego, abbinati a sofisticati modelli computazionali. I pazienti che ricevono cure ambulatoriali vengono dotati di smartwatch provvisti di sensori e ottengono l’accesso a un’applicazione dedicata per smartphone. Questi dispositivi indossabili consentono un monitoraggio continuo dell’attività fisica quotidiana, dell’alimentazione e persino dei livelli di dolore percepito, raccogliendo informazioni preziose in modo del tutto automatico, senza affaticare la persona. È a questo punto che entrano in gioco gli algoritmi sviluppati dal Fraunhofer ITWM, guidati dal dottor Jonas Flechsig e dal professor Alexander Scherrer. Sfruttando modelli basati sulla conoscenza e metodi di intelligenza artificiale spiegabile (XAI), i ricercatori sono in grado di elaborare questi continui flussi di dati per proporre interventi altamente individualizzati. Le proposte elaborate dal sistema vengono poi sottoposte al personale medico, che mantiene la piena responsabilità delle decisioni cliniche finali. Un elemento cardine di questo approccio è rappresentato dalla terapia sportiva, costantemente supervisionata dagli esperti della Johannes Gutenberg University di Magonza. L’intelligenza artificiale valuta i riscontri di ogni sessione di allenamento per calibrare automaticamente le routine di resistenza e forza successive, garantendo che lo sforzo richiesto sia sempre in linea con le reali capacità e le condizioni momentanee del malato.

Impatto sociale e prospettive per i sistemi sanitari europei

I benefici derivanti da un’attività fisica regolare e ben calibrata sono supportati da evidenti riscontri diretti. Come sottolineato dal professor Alexander Scherrer del Fraunhofer ITWM, le persone coinvolte nel programma riportano una maggiore forza nell’affrontare la routine quotidiana, una sensibile riduzione dell’esaurimento e un incremento della vitalità generale. Questo metodo di adattamento continuo gestito dalle reti neurali, sperimentato con successo per il movimento, può essere agevolmente esteso anche all’ambito nutrizionale e alla gestione dello stress. Oltre all’impatto clinico diretto, il progetto Relevium si pone l’importante obiettivo di valutare la sostenibilità economica di queste innovazioni tecnologiche all’interno dei vari sistemi sanitari nazionali. L’iniziativa punta a dimostrare come un investimento nella medicina supportata dai dati possa non solo promuovere le pari opportunità in ambito sanitario in diverse nazioni europee, ma anche alleviare il pesante carico di stress psicologico e logistico che molto spesso grava sulle famiglie dei pazienti. L’integrazione di queste tecnologie promette dunque di trasformare profondamente l’oncologia moderna, offrendo un supporto medico costante proprio quando i pazienti e i loro cari ne hanno maggiormente bisogno.