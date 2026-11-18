Oltre 20mila partecipanti provenienti da 125 nazioni, un nuovo record di presenze e una novità destinata a caratterizzare l’edizione 2026: alla Powerade Milano Half Marathon di domenica 22 novembre correrà anche un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale. La manifestazione, organizzata da MG Sport e considerata uno degli eventi running più importanti d’Europa, ospiterà infatti HONOR Robotics D1, protagonista di una dimostrazione speciale che porterà la robotica avanzata sulle strade del capoluogo lombardo. Il robot prenderà parte a un’esibizione fuori gara lungo un percorso di circa 1,5 chilometri, condividendo simbolicamente la partenza con migliaia di atleti impegnati nella mezza maratona. Un appuntamento che segna l’incontro tra sport e innovazione tecnologica e che rappresenta anche la prima apparizione del progetto HONOR in una manifestazione di questo tipo fuori dall’Asia.

Milano Half Marathon 2026, il robot HONOR D1 Flash correrà insieme agli atleti

La principale novità dell’edizione 2026 sarà la presenza di due robot umanoidi sviluppati da HONOR, con ruoli differenti nell’ambito della manifestazione. Il protagonista della dimostrazione sportiva sarà HONOR Robot D1 Flash, che domenica 22 novembre, a partire dalle ore 8.15, si troverà nella zona di partenza della mezza maratona. Alle 8.45, contemporaneamente al via dei primi atleti, il robot partirà da una corsia speciale dedicata e percorrerà circa 1,5 chilometri, fino a raggiungere un traguardo predisposto appositamente per la dimostrazione. La sua partecipazione sarà quindi esterna alla competizione ufficiale. Accanto a D1 Flash sarà presente anche Robot A1 Vita Boy, che si troverà nelle aree di partenza e arrivo e sarà coinvolto in alcune premiazioni. Entrambi i robot saranno inoltre protagonisti delle attività organizzate presso l’Expo Village nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre. Domenica, alle ore 11.00, è previsto uno speciale Meet&Greet con i rappresentanti dei media presso l’Expo Village dell’Allianz MiCo.

Il robot che corre i 100 metri in 8,83 secondi: le prestazioni di HONOR Robotics D1

La presenza del robot alla Milano Half Marathon arriva dopo l’esperienza maturata alla Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026, manifestazione nella quale HONOR Robotics D1 è già stato protagonista. Le prestazioni dichiarate evidenziano i progressi raggiunti nel campo della robotica umanoide applicata al movimento. Il robot ha infatti registrato un tempo di 8,83 secondi sui 100 metri, raggiungendo una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Nella batteria preliminare dei 400 metri ha inoltre completato la distanza in 40,6 secondi. Risultati che si accompagnano a caratteristiche tecnologiche avanzate, a partire da un design futuristico ispirato all’estetica mecha e da un sistema di propulsione ad alte prestazioni. Il robot integra inoltre tecnologie dedicate alla percezione dell’ambiente, alla navigazione autonoma e al controllo del movimento, progettate per combinare velocità, stabilità e capacità di adattamento a differenti tipologie di terreno. L’esibizione milanese consentirà di osservare queste tecnologie in un contesto sportivo, attraverso un movimento che richiede coordinazione, controllo e capacità di interazione con l’ambiente circostante.

Intelligenza artificiale e robotica umanoide: la nuova frontiera dell’Embodied AI

La dimostrazione di HONOR Robotics D1 rappresenta un’applicazione dell’Embodied AI, un settore dell’intelligenza artificiale che punta a trasferire le capacità dei sistemi digitali nel mondo fisico attraverso macchine in grado di percepire, comprendere e interagire con l’ambiente mediante il movimento. In questo ambito, l’intelligenza artificiale non si limita all’elaborazione delle informazioni, ma viene integrata in sistemi robotici capaci di compiere azioni fisiche e adattare il proprio comportamento alle condizioni esterne. La partecipazione alla Powerade Milano Half Marathon si inserisce nella visione di HONOR di esplorare nuove possibilità di interazione tra esseri umani e tecnologia, utilizzando lo sport come occasione per mostrare al pubblico le potenzialità della robotica avanzata. Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia commenta: “portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Powerade Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti”. “Con questa dimostrazione vogliamo offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell’intelligenza artificiale, mostrando come la tecnologia possa evolvere fino a muoversi e interagire con il mondo che ci circonda. Per noi è un modo per raccontare l’innovazione attraverso esperienze capaci di sorprendere, ispirare e aprire nuove possibilità”.

Oltre 20mila runner da 125 nazioni: il record della Milano Half Marathon

L’edizione 2026 della Powerade Milano Half Marathon registra un record di partecipazione con oltre 20mila iscritti, provenienti da 125 nazioni. Un risultato che conferma la dimensione internazionale della manifestazione organizzata da MG Sport. La presenza dei robot umanoidi si inserisce così in un evento che punta a coniugare la tradizione della corsa su strada con nuove esperienze tecnologiche. Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, sottolinea il significato dell’iniziativa: “avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Powerade Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti”. “Domenica 20mila runner da tutto il mondo condivideranno la linea di partenza con un robot umanoide, ed è un’immagine che dice molto di come lo sport stia cambiando. La corsa resta un gesto semplice e profondamente umano, ma oggi sa dialogare con la tecnologia e l’innovazione, e farlo davanti al pubblico di Milano, nel giorno della nostra festa più grande, ci rende particolarmente orgogliosi. Ringraziamo HONOR per aver scelto la nostra manifestazione per il primo appuntamento fuori dall’Asia”.

Milano Half Marathon, percorso e orari di partenza della 21 km e della 10 km

Il programma sportivo di domenica 22 novembre prevede due distanze principali: la mezza maratona di 21,097 chilometri e la 10 chilometri competitiva FIDAL. Quest’ultima sarà disponibile anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e di certificato medico agonistico. Le partenze saranno organizzate in più griglie. Alle 8.45 prenderanno il via gli atleti della mezza maratona inseriti nella griglia élite e nelle griglie 1, 2 e 3. Alle 9.00 partiranno invece i partecipanti alla 21 km delle griglie 4 e 5, insieme agli iscritti alla 10 km. La partenza e l’arrivo saranno collocati in viale Eginardo, nella zona di CityLife. Il percorso è stato progettato per favorire la scorrevolezza della corsa, con un tracciato caratterizzato da appena 40 metri di dislivello positivo. Gli atleti attraverseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Milano, lungo un itinerario che comprende corso Sempione, il Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, il Duomo, San Babila, Porta Romana, la Darsena e Porta Vercellina.

Rockin’1000 torna alla Milano Half Marathon: musica dal vivo lungo il percorso

Ad accompagnare la corsa ci saranno anche le band di Rockin’1000, la multiband conosciuta come The Biggest Rock Band on Earth, che rinnova la collaborazione con la manifestazione dopo l’esperienza dello scorso anno. In qualità di Official Music Partner, Rockin’1000 porterà la musica dal vivo lungo il percorso, accompagnando gli atleti dal primo all’ultimo e coinvolgendo anche il pubblico presente per sostenere i partecipanti.

Expo Village Milano Half Marathon: il programma di venerdì 20 e sabato 21 novembre

Il fine settimana della Powerade Milano Half Marathon comincerà venerdì 20 novembre con l’apertura dell’Expo Village presso l’Allianz MiCo – Fiera Milano Congressi, con accesso dal Gate 7 di viale Ludovico Scarampo. L’area espositiva sarà aperta venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 21 novembre dalle 9.00 alle 19.00. In queste due giornate gli iscritti potranno effettuare il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Il programma di sabato prevede, alle 10.30, la Shakeout Run di On, mentre la giornata si concluderà con il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che ha portato a Milano oltre 35 crew provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Nel pomeriggio, sul palco dell’Expo Village, saranno presentati i top runner e i pacer ufficiali vestiti da On, in vista delle competizioni della domenica. Nelle stesse giornate, venerdì pomeriggio e sabato, saranno presenti all’Expo Village anche i due robot umanoidi HONOR, prima delle attività previste sul percorso di gara.

Milano Half Marathon, il programma completo di domenica 22 novembre

La giornata della gara comincerà alle 7.15 con l’apertura del deposito borse. Alle 7.45 è previsto il warm up, mentre alle 8.00 apriranno le griglie di partenza. Alle 8.40 inizierà il countdown con i robot HONOR, seguito alle 8.45 dalla partenza della mezza maratona, accompagnata da uno sparo di coriandoli. Alle 9.00 scatterà il via della 10 km, insieme alle ultime griglie della 21 km. I primi arrivi sono attesi intorno alle 9.30 per la 10 chilometri e alle 9.45 per la mezza maratona. Il programma delle premiazioni assolute si svolgerà presso l’Allianz MiCo: alle 10.30 saranno premiati gli atleti della 10 km, mentre alle 10.50 sarà la volta dei protagonisti della 21 km. Alle 11.30 è prevista la foto ufficiale delle Running Series. La manifestazione proseguirà inoltre con l’After Party, in programma dalle 10.00 alle 13.00 al piano 0 dell’Allianz MiCo, con accesso aperto a tutti. Per gli iscritti è prevista un’indicazione organizzativa importante: domenica 22 novembre non sarà possibile ritirare il pettorale. Il ritiro dovrà quindi essere effettuato nelle giornate di venerdì o sabato, durante gli orari di apertura dell’Expo Village.

FollowYourPassion Running Series 2026: Milano chiude il circuito dopo Bergamo e Monza

La Powerade Milano Half Marathon rappresenterà anche l’ultima tappa del circuito FollowYourPassion Running Series 2026, il progetto che collega tre differenti esperienze di corsa in altrettante città. La stagione si è aperta a febbraio con Bergamo21, per poi proseguire il 4 ottobre con la Monza Half Marathon, disputata nel Tempio della Velocità. La terza e ultima prova si svolgerà domenica 22 novembre a Milano. Per gli atleti che avranno completato tutte e tre le tappe è prevista una medaglia speciale Running Series 2026, riconoscimento dedicato alla partecipazione all’intero circuito. Chi avrà preso parte alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli appuntamenti riceverà inoltre una t-shirt celebrativa dedicata. Con la conclusione del circuito a Milano si chiuderà così il percorso sportivo annuale di FollowYourPassion, attraverso tre manifestazioni che hanno accompagnato la community del running dalla tappa di Bergamo a quella di Monza, fino all’appuntamento conclusivo nel capoluogo lombardo.