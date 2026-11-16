Minecraft porta la dieta mediterranea nelle scuole italiane: al via il contest gratuito che insegna ai ragazzi a mangiare sano

La dieta mediterranea entra nel mondo di Minecraft e diventa protagonista di una nuova iniziativa nazionale dedicata alle scuole italiane. Imparare a mangiare sano, riconoscere gli alimenti di qualità, scoprire il valore dell’agricoltura e comprendere il percorso del cibo dalla terra alla tavola sono gli obiettivi di Farmcraft, il progetto di educazione alimentare che utilizza uno dei videogiochi più conosciuti e apprezzati dalle nuove generazioni per trasformare l’apprendimento in un’esperienza interattiva. L’iniziativa, rilanciata da Coldiretti in occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, coinvolge gli studenti attraverso la realizzazione di mondi virtuali dedicati al cibo, alla sostenibilità agricola e all’importanza dell’attività fisica. Il progetto, promosso da Coldiretti insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp, prevede un contest nazionale al quale le scuole possono partecipare gratuitamente. La prima scadenza è fissata per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 12, termine entro il quale gli istituti interessati dovranno iscrivere le proprie classi. Un’opportunità che unisce educazione alimentare, innovazione digitale e creatività, portando nelle aule scolastiche i principi della dieta mediterranea attraverso un linguaggio familiare agli studenti.

Dieta mediterranea e Minecraft: come funziona il progetto Farmcraft di Coldiretti

Il cuore dell’iniziativa è Minecraft Education, la versione educativa del celebre videogioco che permette agli studenti di costruire ambienti virtuali e sviluppare progetti attraverso attività creative e collaborative. Con Farmcraft, questa possibilità viene applicata al mondo dell’alimentazione e dell’agricoltura, trasformando gli scenari digitali in spazi nei quali rappresentare il rapporto tra produzione agricola, qualità del cibo, salute e corretti stili di vita. Le classi partecipanti saranno chiamate a realizzare mondi virtuali ispirati a tre grandi temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Gli studenti potranno progettare aziende agricole, ricostruire mercati contadini, ideare percorsi dedicati alla biodiversità e creare ambienti capaci di raccontare l’importanza di un’alimentazione equilibrata e del movimento fisico. L’attività consentirà di affrontare argomenti legati alla vita quotidiana attraverso la progettazione digitale, favorendo contemporaneamente lo sviluppo della creatività, delle competenze tecnologiche e della capacità di lavorare in squadra.

Educazione alimentare nelle scuole: riconoscere i cibi sani e imparare a leggere le etichette

Uno degli aspetti centrali di Farmcraft riguarda la diffusione di una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari. Il percorso educativo punta ad aiutare i ragazzi a distinguere gli alimenti sani dai prodotti ultraformulati, a comprendere le informazioni riportate sulle etichette e a conoscere il valore della stagionalità dei prodotti agricoli. L’obiettivo è fornire strumenti utili per interpretare ciò che arriva quotidianamente sulle tavole, approfondendo il legame tra le caratteristiche degli alimenti e le abitudini di consumo. Attraverso le attività proposte, gli studenti potranno esplorare anche il percorso che collega la produzione agricola al consumo finale, acquisendo una conoscenza più approfondita della filiera agroalimentare italiana. Dalla coltivazione dei prodotti alla loro presenza nei mercati, il progetto intende valorizzare il ruolo dell’agricoltura e rendere più comprensibile il lavoro che si trova dietro la produzione del cibo. La conoscenza della stagionalità e della biodiversità rappresenta un ulteriore elemento del percorso formativo, inserito in una visione che collega le scelte alimentari alla provenienza e alla qualità degli alimenti.

Alimentazione sana, sport e attività fisica: i principi della dieta mediterranea

La dieta mediterranea costituisce il riferimento del progetto, che mira a promuovere un approccio consapevole all’alimentazione e a rafforzare il rapporto tra cibo, salute e movimento. L’educazione alimentare non viene quindi affrontata soltanto attraverso la conoscenza dei prodotti, ma anche attraverso una riflessione sulle abitudini quotidiane e sull’importanza di uno stile di vita attivo. La presenza dello sport tra i tre temi del contest risponde proprio alla volontà di collegare il mangiare bene all’attività fisica. Gli ambienti virtuali realizzati dagli studenti potranno rappresentare questo legame attraverso progetti che integrano alimentazione e movimento, offrendo una modalità di apprendimento nella quale le conoscenze teoriche vengono tradotte in costruzioni e scenari digitali. In questo modo, il videogioco diventa uno strumento per sviluppare una riflessione più ampia sul benessere e sulle scelte che contribuiscono a determinarlo.

Farmcraft 2026-2027: quali scuole possono partecipare e quando scadono le iscrizioni

Il contest nazionale Farmcraft è rivolto a un’ampia platea di studenti, dalle scuole primarie fino agli istituti superiori. Possono partecipare le classi quarte e quinte delle scuole primarie e tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche sia paritarie. L’adesione è gratuita e consente agli istituti scolastici di inserire il progetto tra le proprie attività educative, utilizzando la dimensione digitale per approfondire temi legati all’alimentazione e all’agricoltura. Per partecipare è necessario rispettare due scadenze. La prima riguarda l’iscrizione delle classi, che dovrà essere completata entro le ore 12 di venerdì 27 novembre 2026. La seconda è fissata per il 26 marzo 2027, data entro la quale le classi partecipanti dovranno presentare gli elaborati realizzati su Minecraft Education. Tra l’adesione e la consegna dei progetti si svilupperà quindi il lavoro degli studenti, impegnati nella progettazione e nella costruzione dei propri mondi virtuali.

Finali Farmcraft tra Nord, Centro, Sud e Isole: i premi nelle aziende agricole

Il contest prevede una fase conclusiva organizzata su scala nazionale attraverso quattro macroaree territoriali: Nord, Centro, Sud e Isole. Questa articolazione consentirà di coinvolgere le scuole delle diverse parti d’Italia in un percorso che culminerà nelle finali, durante le quali saranno valorizzati i progetti sviluppati dalle classi partecipanti. Per gli studenti vincitori sono previsti premi che permetteranno di vivere esperienze dirette nel mondo dell’agricoltura, attraverso attività presso le aziende agricole, le fattorie didattiche e i mercati contadini della rete Coldiretti. Il percorso educativo potrà così proseguire oltre gli ambienti virtuali di Minecraft, offrendo ai vincitori la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive e i luoghi nei quali prendono forma le attività agricole e la vendita dei prodotti alimentari. Il collegamento tra esperienza digitale e conoscenza diretta del territorio rappresenta uno degli elementi caratterizzanti di Farmcraft. Le costruzioni virtuali dedicate alle aziende agricole, alla biodiversità e ai mercati contadini trovano infatti un corrispettivo concreto nelle esperienze previste per i vincitori. È proprio attraverso questa integrazione tra educazione alimentare, competenze digitali e conoscenza dell’agricoltura italiana che Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia intendono promuovere i principi della dieta mediterranea tra le nuove generazioni, facendo del videogioco uno strumento di apprendimento e di valorizzazione del patrimonio agroalimentare nazionale.