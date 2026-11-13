Mistero in Siberia: gli scavi di Karyer Tai-1 rivelano le tracce di una cultura sconosciuta dell’Età del Bronzo

L’affascinante mondo dell’archeologia ci regala una nuova ed entusiasmante pagina di storia proveniente dalle remote terre della Siberia. Secondo le informazioni diffuse di recente dall’Accademia Russa delle Scienze, gli scavi archeologici condotti nel sito di Karyer Tai-1, situato vicino alla città di Novosibirsk, hanno portato alla luce i resti di quello che sembra essere un vero e proprio santuario dell’Età del Bronzo. Sotto la guida dell’accademico Vyacheslav Molodin, gli studiosi hanno esaminato un antico fossato ricco di sorprese. All’interno di questa struttura sono state infatti rinvenute evidenti tracce di antichi fuochi da campo, accompagnate da frammenti di stampi utilizzati per la fusione dei metalli. A rendere il contesto ancora più enigmatico e cerimoniale è stata la scoperta, all’interno di alcune fosse, di ossa sacrificate appartenenti a zibellini e volpi, elementi che suggeriscono complessi rituali spirituali legati al mondo naturale e alla caccia tipici delle antiche culture siberiane.

Le connessioni inaspettate con la cultura di Petrovka e le abilità metallurgiche

Analizzando una fossa di sepoltura adiacente al santuario, la spedizione si è trovata di fronte a reperti di straordinaria importanza storica. Il ritrovamento più sorprendente è un antico vaso le cui fattezze e tecniche di realizzazione corrispondono perfettamente a quelle della cultura di Petrovka. Questa scoperta è sensazionale poiché i territori tradizionalmente associati a questa cultura si trovano a centinaia di chilometri di distanza, molto più a sud-ovest rispetto al sito di scavo. Accanto a questo manufatto, è emerso anche un prezioso stampo in pietra destinato alla fusione di un’ascia di bronzo, nota tecnicamente come celt, riconducibile al famoso fenomeno di Seima-Turbino. La presenza congiunta di queste tecnologie e di questi stili ceramici in un unico luogo dimostra che queste antiche popolazioni possedevano reti di scambio e di interazione molto più vaste e complesse di quanto si potesse immaginare fino a pochi decenni fa.

Il ruolo fondamentale della paleogenetica per decifrare il passato

Per comprendere appieno la natura di questa comunità, la ricerca tradizionale sul campo è stata affiancata dalle più moderne tecnologie scientifiche. Gli esperti dell’Istituto di Citologia e Genetica hanno infatti condotto approfonditi studi di paleogenetica sui resti umani rinvenuti. I risultati del DNA hanno confermato in modo inequivocabile che l’antica popolazione residente nella steppa boscosa di Baraba si era mescolata geneticamente con gruppi di nuovi arrivati provenienti dai territori che oggi corrispondono al moderno Kazakistan. Questo incrocio genetico e culturale spiega la presenza di manufatti esotici e di tecniche metallurgiche ibride, confermando che la regione siberiana era un crocevia dinamico di popoli in costante movimento e ibridazione durante la preistoria.

Verso la definizione di una nuova civiltà dell’Età del Bronzo

Mettendo insieme le tessere di questo intricato mosaico archeologico e genetico, l’accademico Vyacheslav Molodin ha avanzato una teoria di enorme portata scientifica. L’ipotesi attuale è che i resti ritrovati a Karyer Tai-1 non appartengano semplicemente a una variante locale di civiltà già note, ma rappresentino le tracce di una vera e propria cultura inedita sviluppatasi nel pieno dell’Età del Bronzo. Questa nuova identità culturale sarebbe nata proprio dalla fusione tra gli autoctoni siberiani e i migranti meridionali. Trattandosi di un’ipotesi rivoluzionaria, il team di ricerca mantiene un approccio rigoroso e prudente. I lavori sul campo riprenderanno ufficialmente nel corso del 2027, con la speranza che le future indagini possano confermare definitivamente l’esistenza di questo popolo ancora avvolto nel mistero.