Mistero nella grotta di Rising Star: le proteine antiche svelano una sepoltura di sole femmine per l’Homo naledi

Nelle profondità del Sudafrica, all’interno della celebre grotta di Rising Star, gli scienziati hanno compiuto un passo da gigante nel campo della paleoantropologia. Per la prima volta nella storia, un team di ricerca è riuscito a recuperare proteine antiche dai resti fossili di Homo naledi. I risultati di questo studio pionieristico, pubblicati ufficialmente sulla prestigiosa rivista scientifica Cell, suggeriscono che questo luogo remoto e di difficile accesso possa essere stato un sito di sepoltura femminile esclusiva. Questa eccezionale possibilità solleva interrogativi affascinanti sulle abitudini dei nostri lontani parenti, rappresentando potenzialmente il più antico luogo di sepoltura riservato a un solo sesso da parte di un ominide diverso dall’Homo sapiens.

L’analisi dello smalto dentale e l’assenza di marcatori maschili

Per giungere a questa conclusione, un team internazionale di esperti provenienti dall’Università di York, dall’Università di Copenaghen e da oltre dieci altre istituzioni di ricerca ha applicato tecniche biomolecolari all’avanguardia. Utilizzando una delicata incisione con acido, gli studiosi sono riusciti a estrarre minuscoli peptidi dallo smalto dentale fossilizzato senza minimamente danneggiare i preziosi reperti originali. L’attenzione si è concentrata su ventitré denti appartenenti ad almeno venti individui distinti rinvenuti nel sito. L’obiettivo principale della ricerca era rintracciare la presenza di Amelogenin-Y, una specifica proteina prodotta da un gene situato sul cromosoma Y maschile. Sorprendentemente, nessun campione analizzato conteneva questa traccia molecolare. I successivi e rigorosi controlli sugli amminoacidi, effettuati presso i laboratori dell’Università di York, hanno confermato in modo inequivocabile che le proteine estratte erano genuinamente antiche e non il frutto di una banale contaminazione moderna, rendendo la scoperta scientificamente inattaccabile.

Risolto il mistero dell’uniformità dei fossili della camera Dinaledi

Questa straordinaria rivelazione chimica potrebbe finalmente spiegare un enigma che ha perseguitato gli scienziati per un intero decennio. Fin dalla loro epocale scoperta, avvenuta nel 2013, i resti adulti estratti dalla camera Dinaledi mostravano una quasi totale assenza di quelle variazioni fisiche e dimensionali che solitamente separano i due sessi in queste antiche specie ominidi. L’Homo naledi, vissuto in un periodo cronologico stimato tra i 335.000 e i 241.000 anni fa, presentava una combinazione unica di tratti anatomici arcaici e caratteristiche più simili a quelle umane. Tuttavia, i defunti ritrovati in questo specifico anfratto sotterraneo apparivano incredibilmente simili tra loro, privi di un evidente dimorfismo sessuale. La conferma molecolare di una probabile sepoltura femminile giustificherebbe appieno l’estrema uniformità visiva e strutturale registrata nei fossili sudafricani esaminati dagli anatomisti fino ad oggi.

Rituali funerari complessi molto prima dell’Homo sapiens

Se l’ipotesi di un cimitero segregato per sesso venisse ulteriormente corroborata, il fatto che un’intera camera sotterranea sia stata deliberatamente e faticosamente riservata alle sole femmine implicherebbe l’esistenza di pratiche funerarie estremamente elaborate. Questo scenario suggerisce che comportamenti simbolici e rituali organizzati legati al trattamento dei morti, a lungo ritenuti un’esclusiva assoluta e un segno distintivo dell’intelligenza superiore della nostra specie, potessero essere già radicati in ominidi dotati di un cervello molto più piccolo. Il dottor Marc Dickinson, ricercatore presso l’Università di York e figura chiave dello studio, ha sottolineato alla stampa quanto sia incredibilmente emozionante ottenere una finestra scientifica non solo sulla biologia dei nostri lontani antenati, ma soprattutto sul modo intimo e complesso in cui vivevano le loro relazioni sociali e il loro approccio alla fine della vita.

L’ipotesi alternativa sulla mutazione genetica e i geni perduti

Nonostante il forte indizio fornito dai dati molecolari a favore di un sito interamente dedicato alle femmine, il team di ricerca invita comunque alla massima prudenza analitica, poiché questa non rappresenta l’unica interpretazione possibile dei fatti. Esiste infatti un’ipotesi genetica altrettanto affascinante, legata alle peculiari condizioni di vita e di sopravvivenza di questi antichi ominidi. Se il gruppo di individui avesse vissuto in una condizione di isolamento estremo per innumerevoli generazioni, il gene specifico responsabile della produzione della proteina Amelogenin-Y avrebbe potuto subire una grave mutazione o persino svanire del tutto dal patrimonio genetico di quella ristretta popolazione locale. In questo scenario ambientale e biologico alternativo, alcuni degli individui sepolti nella profonda grotta avrebbero potuto essere maschi a tutti gli effetti, pur risultando del tutto privi della specifica proteina che le moderne analisi utilizzano per identificarli come tali. Al momento, la scienza non può ancora stabilire con assoluta certezza se ci troviamo di fronte all’evidenza di una complessa usanza di sepoltura intenzionale o, piuttosto, a un rarissimo caso di geni maschili perduti nel corso dell’evoluzione a causa dell’isolamento riproduttivo.